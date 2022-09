Allegri rifiuta lo scambio: salta Kante alla Juventus

Il trentunenne centrocampista parigino ha il contratto col Chelsea in scadenza a giugno 2023. Nel suo ricchissimo palmares anche il Mondiale con la Francia

N’Golo Kante è uno di quei giocatori in grado davvero di incidere, di fare la differenza. Da circa un anno e mezzo, però, il trentunenne francese è in parabola discendente a causa dei molteplici guai fisici che hanno colpito i suoi muscoli fino a prima letteralmente d’acciaio. Non a caso il Chelsea, col quale è in scadenza a giugno, in estate era ben disposto a lasciarlo partire.

A proposito della disponibilità dei ‘Blues’ a privarsi del classe ’91 parigino, tra i grandi artefici degli ultimi successi della squadra, Ben Jacobs di ‘CBS Sports’ ha tirato fuori una notizia esplosiva che chiama direttamente in causa Massimiliano Allegri, nell’occhio del ciclone e nel mirino di praticamente tutto il tifo bianconero per il pessimo avvio di stagione della Juventus. Secondo il collega inglese, in pratica l’allenatore livornese è stato colui il quale nel calciomercato estivo scorso ha fatto saltare l’approdo a Torino proprio di Kante.

Juventus interest in N’Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn’t keen. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 22, 2022

La Juve è da tempo sulle tracce del transalpino e nella passata finestra avrebbe potuto prenderlo nell’ambito dell’affare de Ligt poi non andato in porto, con l’olandese che alla fine ha preso la strada verso la Baviera. Allegri, tuttavia, aveva espresso parere contrario al Campione del Mondo, preferendogli Jorginho, il playmaker tanto richiesto alla dirigenza. Il ruolo è stato successivamente assegnato a Paredes.

Calciomercato Juventus, Kante ‘occasione’ a zero. Dalla Spagna: c’è anche l’Inter

La Juventus (ma evidentemente non Allegri) rimane interessata a Kante, così come il Psg e altri grandi club europei – alcune fonti spagnole citano pure l’Inter – adesso e nei prossimi mesi una delle ‘occasioni’ a zero che propone e proporrà il calciomercato.

Suitors aware that Graham Potter’s arrival may change the Kante situation, although currently no contract extension is close. Potter has always been a big fan of Kante from afar and now keen to assess his form and role when fit. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 22, 2022

Va detto, però, che secondo Jacobs l’arrivo di Potter (suo grande estimatore) sulla panchina del Chelsea potrebbe riaprire in maniera concreta il discorso prolungamento di Kante. Il neo tecnico dei londinesi lo valuterà attentamente nei prossimi mesi per poi esprimere il suo parere.