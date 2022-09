Xavi lo ‘caccia’ dal Barcellona: l’Inter ora ha una sola rivale

Alle luce della rivoluzione in atto in casa blaugrana, il club nerazzurro potrebbe riaccendere il proprio interesse su un vecchio obiettivo

Iniziata la scorsa estate con una campagna acquisti faraonica, la rivoluzione di Xavi sulla panchina del Barcellona non si è ancora conclusa. Il tecnico spagnolo ha infatti intenzione di cambiare radicalmente il volto della sua squadra durante le prossime sessioni di mercato con movimenti per certi versi inaspettati.

Come riferito in Catalogna dal quotidiano ‘El Nacional’, tra gennaio e giugno potrebbero salutare addirittura tre senatori dello spogliatoio. Considerati insieme a Sergi Roberto i veri capitani dalla formazione blaugrana, Piqué, Busquets e Jordi Alba sembrano essere giunti alle battute finali della loro lunghissima militanza con la maglia blaugrana.

Tra questi, però, va precisato che solamente il centrocampista ha un contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione, mentre il centrale e il terzino sinistro sono legati al Barcellona sino al giugno 2024. A prescindere dai rispettivi accordi, però, l’attuale allenatore della formazione catalana avrebbe già preso una scelta definitiva, decidendo di liberarsi degli ex compagni.

Calciomercato Inter, Jordi Alba opportunità tra gennaio e giugno

Per quanto riguarda il futuro dei tre senatori del Barcellona, sembra già delineato in un certo senso quello di Busquets, il quale dovrebbe con molta probabilità approdare in MLS una volta scaduto il suo accordo con i blaugrana. Non è ancora chiaro, invece, se Piqué deciderà di proseguire o meno la sua avventura da calciatore a causa dei problemi fisici accusati nell’ultima stagione.

Chi invece avrebbe intenzione di rimanere ancora ad altissimi livelli è Jordi Alba. Sul terzino sinistro lo scorso agosto si era parlato in Spagna di una presunta offerta dell’Inter, poi smentita però dallo stesso club nerazzurro. In virtù del rendimento poco costante mostrato da Gosens sino a questo momento, il terzino spagnolo potrebbe tornare nei radar già a partire tra gennaio e giugno.

L’unica vera rivale in Italia potrebbe però essere la Juventus che, dopo aver lasciato partire in prestito Luca Pellegrini, ha scelto di non intervenire nel reparto, affidandosi al solo Alex Sandro come terzino sinistro. Xavi ad ogni modo avrebbe già scelto di liberarsi di Jordi Alba, come dimostrato dai pochi minuti che in questo inizio di stagione sono stati riservati al calciatore.