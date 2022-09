Contestazione accesa dei tifosi: “Vattene dall’Inter”

Momento molto delicato in casa Inter, monta la contestazione dei tifosi con un messaggio ben preciso: supporters furiosi

L’Inter sta vivendo un avvio di stagione complicato, con risultati sul campo non all’altezza delle aspettative. Il ruolino di marcia del primo ciclo, in nove gare, fa registrare cinque vittorie e quattro sconfitte, un andamento decisamente troppo altalenante per quelli che sono o dovrebbero essere gli obiettivi dei nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi, prima della pausa, è incappata in un’altra preoccupante frenata contro l’Udinese, dopo le sconfitte contro Lazio, Milan e Bayern Monaco. Inevitabile che il tecnico interista finisse nel mirino della critica, anche in considerazione di un gioco che non decolla. La società gli ha ribadito la fiducia, anche se al rientro dalla pausa per le nazionali ci saranno subito appuntamenti molto importanti, che potrebbero indirizzare la stagione del club milanese. In dieci giorni, l’Inter sfiderà la Roma in campionato e per due volte il Barcellona in Champions League. Match cruciali per gli equilibri dell’alta classifica in Serie A e per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Missione non facile per i vice-campioni d’Italia, Inzaghi dovrà recuperare la miglior versione della sua squadra. Ma lui non è l’unico al centro delle polemiche.

Inter, sui social e non solo si scatena il fronte contro Zhang: “Vattene”

La tifoseria ce l’ha apertamente con il presidente Zhang. Il messaggio, apparso su un murales all’estero del parcheggio di San Siro e fatto circolare sui social, è eloquente: “Zhang vattene“. Il numero uno del club viene da tempo contestato con diversi striscioni apparsi in città, che lamentano una gestione errata di diverse problematiche, dal futuro di Skriniar ad altre scelte di mercato e non. La Curva Nord del tifo nerazzurro prende posizione in maniera esplicita, dopo il comunicato di qualche giorno fa in cui si spiegava come non potesse essere Inzaghi l’unico responsabile del momento dell’Inter. La pazienza dell’ambiente è esaurita e si chiede a gran voce la cessione del club, visto che il proprietario non riesce a venire a capo dei problemi di gestione finanziaria e sportiva.