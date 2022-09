L’Inter accelera per blindare Skriniar: fissata la data dell’incontro

Milan Skriniar non è un calciatore come gli altri per l’Inter e i nerazzurri ora vogliono blindarlo con un corposo rinnovo del contratto. C’è già la data dell’incontro

L’Inter non vuole mollare, anzi riprendere a correre. E per farlo, un passaggio importante potrebbe essere la concretizzazione del rinnovo di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco si è guadagnato di diritto un posto tra i senatori della squadra nelle ultime stagioni, a suon di grandi prestazioni, leadership e duttilità in difesa. Quest’estate, però, qualcosa è cambiato tra la necessità di fare cassa da parte dei nerazzurri e la maxi offerta riservata dal PSG all’ex Sampdoria e poi anche all’Inter. Soldi che, per la dirigenza della Beneamata, non sono stati sufficienti per strappare il calciatore a Simone Inzaghi. E, quindi, il buco in bilancio è passato in secondo piano, per la rabbia del PSG, che pensava di poter strappare il centrale alla Beneamata proprio al gong finale del calciomercato. Ora, a sessione di trattative ormai conclusa, l’Inter ha tutta l’intenzione di accelerare con il rinnovo di contratto, ma non sarà semplicissimo far quadrare tutto.

L’Inter non perde tempo: incontro con Skriniar per il rinnovo

In ogni caso, i nerazzurri non hanno alcuna voglia di allungare i tempi per capire quale sarà il destino di Skriniar, tanto che anche in questi giorni Marotta in sede stava lavorando alla trattativa per il prolungamento. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la dirigenza ha in serbo per il centrale un’offerta da 6 milioni euro netti a stagione. Niente male, considerando anche l’attuale possibilità di spesa dei milanesi. L’incontro, invece, è fissato subito dopo l’impegno di Champions League contro il Barcellona, cruciale per le speranze di qualificazione dei nerazzurri. Ma, tornando alle cifre, nonostante l’Inter abbia alzato sensibilmente l’offerta, potrebbe non bastare. Il PSG, infatti, aveva messo sul piatto 9 milioni netti a stagione e alla fine non ha acquistato altri difensori. A gennaio, tornerà a farsi sotto e Marotta vuole avere ben chiaro il quadro della situazione. Perché Skriniar non è come gli altri e l’Inter non vuole farselo sfuggire come se nulla fosse e cedendo ai soldi provenienti da Parigi.