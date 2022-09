Tegola dell’ultima ora per Mancini e il Milan: è out

L’Italia ha cominciato l’allenamento prima della sfida contro l’Inghilterra di Nations League e c’è un’assenza pesantissima

L’Italia continua la marcia di avvicinamento alla sfida di domani sera contro l’Inghilterra. Per Roberto Mancini una serie di incidenti di percorso per quanto riguarda assenze, forfait e convocati. Pellegrini, Verratti e Politano hanno già lasciato il ritiro a inizio settimana costringendo il ct Mancini a chiamare in extremis Frattesi, Salvatore Esposito e Gabbiadini.

Due centrocampisti hanno quindi alzato bandiera bianca, in un reparto in cui in queste ore si è aggiunta anche un’altra defezione decisamente importante. L’indicazione che arriva infatti da Coverciano è legata all’assenza dall’allenamento di rifinitura di Sandro Tonali, unico giocatore non presente in campo dei 29 convocati. La Nazionale, ma soprattutto il Milan, spera non si tratti di nulla di grave, sarebbe una perdita troppo importante anche per Stefano Pioli.

Milan e Nazionale, infortunio Tonali: la situazione

Sandro Tonali è arrivato nel ritiro della Nazionale a Coverciano in non perfette condizioni, quindi dopo la partita tra Milan e Napoli persa dai rossoneri per 2-1. Come per altri giocatori le sue condizioni erano da valutare, ma non hanno mai realmente preoccupato tanto che il centrocampista si è pure allenato, anche se non completando la seduta per non forzare. E infatti le sensazioni di ieri lo davano addirittura tra i papabilissimi per una maglia da titolare nella partita con l’Inghilterra. Oggi invece l’assenza dall’allenamento.

Sulla carta non è niente di grave per Tonali, ma le noie muscolari vanno prese con le pinze soprattutto in questa stagione. In conferenza stampa, Roberto Mancini ha spiegato la situazione confermando il ritorno a Milanello: “Tonali non si è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa“. Il giocatore del Milan già in estate, nel precampionato, si era fermato per un problema muscolare e la sua assenza si fa sempre sentire. Al suo posto l’alternativa può essere un altro rossonero come Tommaso Pobega, con i neo arrivati Frattesi ed Esposito a sperare. Mancini li sta provando tutti, sarà un’ulteriore occasione – anche se forzata – di vedere all’opera in un match comunque prestigioso anche altri giovani.