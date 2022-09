Juve e Milan avvisate, la trattativa è già iniziata

Contatti avviati e trattativa al via per il giovane talento: Juventus e Milan sono avvisate. L’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato

Come anticipato da Calciomercato.it, anche le big italiane hanno messo nel mirino Jesper Lindstrom, talento di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Il 22enne danese si sta mettendo in mostra in Bundesliga e già nella passata stagione ha contribuito con 5 gol in campionato e ben 9 assist tra Bundes ed Europa League. Cresciuto in Danimarca, nel Brondby, Lindstrom fa del dribbling in velocità una delle sua armi migliori e può agire da esterno sinistro e da trequartista. Il suo nome, come anticipato, è sui taccuini di top club europei come il Manchester City, l’Arsenal, il Bayern e il Barcellona. In Serie A, invece, lo stanno seguendo Milan, Juventus e Roma. La sua valutazione, considerando anche la concorrenza, è dunque destinata a salire ancora. Se oggi potrebbero non bastare 20 milioni di euro, non è infatti da escludere una valutazione fino a 30 milioni nel prossimo giugno.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Arsenal avvia la trattativa per Lindstrom

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, l’Arsenal sarebbe al momento in pole per Lindstrom. I Gunners hanno già avviato i contatti con l’entourage e sono pronti a trattare il talento dell’Eintracht. L’assalto, dunque, potrebbe essere imminente e Juventus e Milan sono avvisate. Come detto, la sua valutazione è destinata a salire ancora e il rischio, sempre più concreto, è quello di un’asta internazionale che con ogni probabilità taglierebbe fuori le squadre italiane.