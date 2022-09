Calciomercato Juventus, intreccio con Barella: ora l’Inter trema

Inter e Juventus stanno vivendo un momento di chiara difficoltà sul campo, ma attenzione al futuro sul calciomercato e, in particolare, a un intreccio clamoroso per Nicolò Barella

Inter e Juventus, inutile nascondersi, rappresentano le due grandi delusioni di quest’inizio di stagione in Serie A.

Le due grandi rivali partivano per lottare per lo scudetto, e probabilmente contenderselo, senza attenuanti. Perché i bianconeri l’avevano annunciato per bocca di Massimiliano Allegri già verso la fine della scorsa stagione e poi hanno operato un calciomercato in grande stile, in cui la Vecchia Signora ha perso praticamente solo Matthijs de Ligt, oltre a Paulo Dybala e Alvaro Morata ovviamente, ma ha acquistato calciatori già pronti per dare l’assalto al titolo. E poi c’è l’Inter che comunque aveva conquistato due titoli nazionali, e facendosi sfuggire lo scudetto solo all’ultima giornata. Doveva essere l’anno della riscossa, per entrambe, e invece non è partito come tutti si aspettavano e con grosse critiche nei confronti di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Comunque, oltre al campo, sullo sfondo resta sempre il calciomercato e un clamoroso intreccio che potrebbe riguardare entrambe, con al centro Nicolò Barella.

Barella al centro del calciomercato di Inter e Juventus: intreccio con il Real Madrid

Il centrocampista sardo ha iniziato a corrente alternata la stagione 2022/23, ma con un paio di perle che è impossibile non menzionare. Secondo quanto riporta ‘Defensa Central’, il Real Madrid non ha tolto gli occhi dall’ex Cagliari e potrebbe sferrare l’affondo decisivo in caso di un addio eccellente. Stiamo parlando di Toni Kroos, il cui contratto scade a giugno 2023 e per cui non si è ancora definito il prolungamento di un anno, anche se i Galcticos restano fiduciosi. E alcuni in Spagna parlano anche di ritiro dal calcio. Sul centrocampista tedesco, però, attenzione anche alla Juventus che potrebbe puntare sulla sua qualità per rinforzare notevolmente il reparto e la capacità di manovrare l’azione. È così che si intreccerebbero due operazioni importanti e, quindi, il destino di Barella e la stessa Juventus, per il disappunto dell’Inter che perderebbe uno degli elementi indispensabili della sua squadra e vedrebbe rinforzarsi i rivali di sempre.