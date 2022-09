Simeone lo porta via, big dell’Inter di nuovo a rischio addio

L’Inter destinata a qualche cessione pesante nella prossima estate, assalto dell’Atletico Madrid in vista su un nerazzurro

Un avvio di stagione tra luci e ombre accomuna l’Inter e un grande ex, Diego Simeone. I nerazzurri di Inzaghi hanno raccolto, in nove gare ufficiali, cinque vittorie e quattro sconfitte; non se la passa benissimo, di contro, nemmeno il ‘Cholo’, sulla panchina dell’Atletico Madrid.

Non il modo migliore per arrivare alla pausa, per il tecnico argentino, le due sconfitte di fila, prima contro il Bayer Leverkusen in Champions League e poi nel derby casalingo contro il Real Madrid. Già la seconda sconfitta in campionato, dopo quella, sempre in casa, ad agosto contro il Villarreal, e la vetta della classifica dista già otto punti. L’ambiente continua comunque ad avere fiducia in un allenatore che ha scritto la storia dei ‘Colchoneros’ e che da più di dieci anni siede su quella panchina, avendo raccolto ottimi risultati in patria e in Europa. La società è al lavoro per un rinnovamento progressivo della squadra, per mantenere una competitività sempre di alto livello pur cambiando l’intelaiatura di base da una stagione all’altra. E su indicazione del tecnico, il ds Andrea Berta avrebbe messo nel mirino un big dell’Inter, per acquistarlo la prossima estate.

Inter, Dumfries nel mirino dell’Atletico Madrid: le cifre dell’addio in estate

Il nome, stando a quanto riporta il portale iberico ‘Todofichajes.com’, è quello di Denzel Dumfries, che era stato a rischio addio ai nerazzurri già questa estate. Non è un mistero del resto che quello dell’olandese sia uno dei profili più ‘monetizzabili’, nell’ottica interista di cessioni che a giugno 2023 dovranno avvenire per motivi di bilancio, legati oltretutto alle recenti sanzioni per violazioni del Fair Play Finanziario. E così, sulla fascia destra, per alternarsi con Molina, sarà lui il giocatore su cui l’Atletico punterà con decisione tra qualche mese. L’Inter lo lascerebbe andare, nelle intenzioni, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, ma in Spagna si dicono fiduciosi che una quadratura possa essere trovata anche intorno ai 40 milioni, per una delle migliori armi a disposizione di Simone Inzaghi.