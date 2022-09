La Juve a Gasperini, il doppio acquisto accontenta anche Allegri

La Juve potrebbe affidarsi a Gasperini il prossimo anno: necessari almeno due acquisti, gli stessi chiesti di Allegri

La Juventus va avanti con Massimiliano Allegri, almeno per il momento. Nonostante la sconfitta con il Monza e lo zero alla voce punti in Champions League, la società bianconera ha deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore.

Una fiducia, ovviamente, legata ai prossimi risultati: da qui alla pausa per i Mondiali, Allegri dovrà rimettere in piedi la stagione della squadra piemontese, in caso contrario il suo destino sarebbe segnato. Riavvicinarsi alla vetta della classifica in Serie A, riuscire a staccare il pass per gli ottavi di Champions: i due obiettivi che la Juve deve raggiungere prima del 13 novembre, giorno in cui i campionati nazionali daranno spazio a Qatar 2022. Fallire significherebbe per i bianconeri essere quasi costretti a prendere una decisione drastica ed a quel punto la soluzione più facile sarebbe quella di affidare la squadra ad un ‘traghettatore’, in attesa di fine stagione.

In estate poi partirebbe la rivoluzione e uno dei nomi ‘caldi’ è quello che porta a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, con un passato juventino, sarebbe tra i candidati alla guida della formazione bianconera e il suo arrivo significherebbe una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Juventus, doppio acquisto con Gasperini

Rivoluzione in primo luogo di gioco perché il calcio di Gasperini ha dei principi ben riconoscibili in ogni sua squadra. Principi che si fondano su interpreti con caratteristiche peculiari. Proprio due ruoli fondamentali per il gioco dell’attuale tecnico dell’Atalanta nella rosa della Juventus sono al momento scoperti: gli esterni a tutta fascia.

Gasperini avrebbe bisogno di due innesti importanti, uno a destra l’altro a sinistra, guarda caso gli stessi di cui ha parlato Allegri nella recente chiacchierata con il ‘Corriere della Sera’. Inevitabile pensare a qualche pupillo dell’allenatore di Grugliasco: Hans Hateboer, ad esempio, sarebbe il profilo ideale da inserire nel rinnovato scacchiere tattico bianconero. Ventotto anni, contratto in scadenza nel 2024 e già seguito dalla Juve, l’olandese potrebbe seguire il proprio allenatore nell’eventuale nuova avventura a Torino. Solo idee per il momento con Allegri che ha ancora la possibilità di rialzare i bianconeri e rimandare le discussioni sul futuro.