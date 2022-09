Scambio più soldi in Spagna: Juve e Inter messe al tappeto

Il calciomercato non si ferma mai e in Spagna si pensa a uno scambio più soldi che metterebbe definitivamente fuori dai giochi Juve e Inter

La finestra di calciomercato estiva ormai è chiusa da venti giorni, ma questo non significa che le trattative siano ferme. Infatti le società sono già proiettate alla sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio e iniziano sin da ora a sondare i terreni per eventuali affari. In particolare Inter e Juventus potrebbero vedere sfumare i loro obiettivi in una sola volta.

In Spagna si inizia a pensare a un affare che prevedrebbe uno scambio più soldi, che metterebbe definitivamente fuori dai giochi sia Inter che Juventus per due degli obiettivi già accostati alle due squadre in estate.

Inter e Juventus fuori dai giochi: scambio Jordi Alba-Gaya in Spagna

Si inizia già a pensare ai movimenti di calciomercato per gennaio in Spagna. In particolare in casa Barcellona si è creato da tempo il caso Jordi Alba. Il terzino spagnolo ormai è in blaugrana da dieci anni ed è uno dei senatori del club. Sulla corsia sinistra però Jordi Alba sarebbe scivolato in fondo alle gerarchie di Xavi. Il tecnico infatti fino ad ora gli ha preferito Marcos Alonso e Alejandro Balde.

Nel corso delle ultime giornate del calciomercato estivo Jordi Alba è stato accostato anche all‘Inter, ma i tempi erano troppo stretti per chiudere la trattativa. Così il Barcellona gli starebbe cercando una sistemazione per gennaio. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’ il club catalano potrebbe intavolare uno scambio più soldi con José Gaya, terzino del Valencia accostato anche alla Juventus. Uno scambio al quale andrebbe aggiunto un conguaglio economico in favore del Valencia vista la differenza i valutazioni tra i due giocatori. Qualora dovesse andare in porto lo scambio a gennaio, sia l’Inter che la Juventus vedrebbero sfumare due possibili obiettivi in un solo colpo. Ma come sappiamo bene il calciomercato è fatto così, è sempre imprevedibile e una sola mossa può cambiare le carte in tavola e in questo caso i piani di due società.