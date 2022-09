Bocciatura lampo per il dopo Allegri: “E’ sopravvalutato”

La partita persa contro il Monza mette ancora una volta Massimiliano Allegri sotto la luce dei riflettori. Le critiche non si fermano e anche sui social i tifosi alimentano il partito dell’esonero. Un nome per la panchina convince però a metà

Le certezze della Juventus si stanno sgretolando col passare delle settimane. I bianconeri sono ancora a secco di vittorie nel mese di settembre e sono arrivati alla sosta al culmine di una vera e propria settimana da incubo: pari con la Salernitana e sconfitte in serie tra Champions e campionato contro Benfica prima e Monza poi.

Il ko contro i brianzoli neopromossi è l’apice di un momento a dir poco negativo in cui sul banco degli imputati, insieme ai calciatori e alla società, ci finisce soprattutto l’allenatore. Intorno a Massimiliano Allegri è bufera aperta con la sosta che dovrà essere impiegata per ricompattare l’ambiente e riordinare le idee in vista di una ripresa che dovrà passare attraverso un cambio di marcia della Juve.

Calciomercato Juventus, Tuchel post Allegri? I tifosi sono divisi

Inevitabili anche le voci su un eventuale, ma complesso economicamente, cambio in panchina di Allegri. Tanti i nomi, più o meno suggestivi, che verrebbero poi accostati alla Juventus. Uno di questi è inoltre parecchio divisivo tra i tifosi. Si tratta di Thomas Tuchel, allenatore tedesco esonerato di recente dal Chelsea che è apprezzato da una larga fetta di supporters bianconeri, anche se c’è una parte che lo ritiene sopravvalutato.

Ecco un po’ di messaggi relativi all’accostamento Tuchel-Juventus:

Tuchel non riesce a controllare gli spogliatoi con dentro dei big,vedi PSG e Chelsea,senza contare che Paredes e Di Maria erano allenati da Tuchel ai tempi del PSG e non è finita bene. Se devono spendere dei soldi per un allenatore che andassero su Zidane — Alessandro S. (@ale_s_sandro19) September 19, 2022

Lo dico? Tuchel è sopravvalutato vedo che in tanti lo vogliono, ma io non lo prenderei onestamente — Giuseppe 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) September 18, 2022

La domanda era per quelli che lo pensano veramente, non per quelli che metterebbero pure la madre al posto di Allegri. Sarò ignorante ma per me Tuchel è sopravvalutato e stop. — Arbitro e Var non hanno sbagliato (@simonevitali85) September 18, 2022

Tuchel nn cambierà nulla è un sopravvalutato… — 💀NGL🐍ALIBI💀 (@ALIBI_RISTO_PUB) September 18, 2022

Se volete la mia opinione, prendere Tedesco fino a fine anno avrebbe più senso di prendere Tuchel ora. — Mark (@MarkMirone) September 19, 2022

Vogliono l’esonero di #Allegri ed al suo posto prenderebbero #PauloSousa o #Tuchel, che in quanto ad esoneri hanno un palmares di tutto rispetto!!! 🤣🤣🤣#Juventus #MonzaJuventus — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) September 19, 2022