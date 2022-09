Addio a Inter e Roma: UFFICIALE la firma con la nuova squadra

Accordo e annuncio. A lungo in orbita di Inter e Roma, il difensore si accasa nella squadra attualmente sedicesima in Bundesliga

Non sarà in Serie A il futuro del difensore svincolato dallo scorso giugno, quando terminò il suo contratto con il club in cui militava dall’estate 2017. A lungo in orbita Inter di Simone Inzaghi e Roma di José Mourinho, il classe ’99 rimane ufficialmente in Bundesliga.

Stiamo parlando di Dan-Alex Zagadou, difensore francese di 23 anni fresco di firma con lo Stoccarda che attualmente ricopre la 16esima posizione nel massimo campionato tedesco.

“Daxo ha tutte le qualità di cui ha bisogno un difensore centrale di alto livello – il benvenuto del Ds Mislintat – È atleticamente forte e negli ultimi anni ha maturato una preziosa esperienza a livello nazionale ed europeo. Conosce la Bundesliga e quindi non gli ci vorrà molto per integrarsi qui con noi. Siamo molto contenti che Daxo abbia deciso di unirsi allo Stoccarda”.

Dan-Axel #Zagadou moves to VfB with immediate effect and will wear the number 23 shirt.#VfBhttps://t.co/PxXZTQ4Q7L — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) September 19, 2022

“Sono molto felice di essere qui – ha detto invece direttamente Zagadou al sito ufficiale dello Stoccarda – Vorrei ringraziare i responsabili del club per la fiducia che hanno dimostrato in me. Non vedo l’ora di essere in campo con i miei nuovi compagni di squadra“. Zagadou indosserà la maglia numero 23, proseguendo di fatto l’avventura in Bundesliga iniziata appunto nel 2017. Al Borussia Dortmund ha militato per cinque stagioni, con le ultime due a dir poco complicate a causa di problemi fisici. Con i gialloneri, il classe ’99 cresciuto nelle giovanili del PSG ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa, collezionando un totale di 92 presenze, 4 gol e 2 assist.