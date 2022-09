Squalifica Inter, reazione choc: “E’ stato chirurgico”

Inter-Roma si preannuncia un match molto importante per la Serie A. Un big non ci sarà a causa dell’ammonizione rimediata oggi

La Serie A sta man mano prendendo forma e con delle gerarchie ben precise in vetta alla classifica. L’Inter non ha iniziato al massimo delle sue possibilità, con il derby perso e la sconfitta contro la Lazio.

I nerazzurri, proprio ora, stanno pareggiando contro l’Udinese, su un campo molto complicato, con il punteggio di 1-1. Ma è un’altra la notizia che ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi nel pomeriggio di oggi e che ha delle ricadute per il prossimo futuro dei nerazzurri.

Brozovic ammonito contro l’Udinese: salta Inter-Roma

Nell’elenco dei diffidati dei nerazzurri, infatti, figurava Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato al 57esimo è stato ammonito per un fallo su Rodrigo Becao. Un intervento vigoroso, ma che forse non valeva il cartellino. In ogni caso, Paolo Valeri ha disposto la sua decisione e inevitabilmente l’ex Dinamo Zagabria, perno assoluto dell’Inter di Inzaghi salterà Inter-Roma. Negli ultimi minuti, intanto, non sta mancando la rabbia dei tifosi nerazzurri nei confronti proprio di Valeri, arbitro romano e che ha deciso l’ammonizione di Brozovic e che è sicuramente un’assenza pesante nel big match contro il club di José Mourinho. Di seguito diversi tweet contro il direttore di gara.

Nulla giustifica la nostra prestazione, ma Valeri non ci sta fischiando un fallo che sia uno a favore, una direzione di gara a senso unico, un po’ come se dall’alto fosse arrivato il segnale di premere il grilletto. Da brividi. — Esegesi (@_esegesi_) September 18, 2022