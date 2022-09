Dal Napoli al Milan: cambio maglia per Kvaratskhelia

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato Milan-Napoli sotto un’altra luce con i tifosi che hanno scelto un calciatore a cui far cambiare virtualmente maglia

Questa sera gli occhi di tutta la Serie A saranno puntati sul big match della settima giornata di campionato: Milan-Napoli. Gara di enorme fascino che rimanda sia ai fasti di un passato a cavallo degli anni ’80 e inizio ’90, che all’attuale lotta per le posizioni di vertice dopo la battaglia a tre dello scorso anno tra rossoneri, azzurri e Inter.

I campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di non fermarsi e di dare seguito anche alla buona vittoria in Champions a San Siro contro la Dinamo Zagabria, anche se Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao. Magic moment anche per il Napoli, autentica forza offensiva di questo avvio di stagione, che però dovrà invece rinunciare per infortunio a Victor Osimhen. Un assente a testa per una partita che si preannuncia estremamente intrigante e ricca di spunti.

Calciomercato, verso Milan-Napoli con uno scambio: i tifosi votano Kvaratskhelia

In merito alla questione sono inoltre intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto proprio un sondaggio relativo al confronto tra Milan e Napoli. Abbiamo infatti chiesto ai tifosi quale tra i calciatori chiave delle due squadre farebbe più comodo, maglia invertita, ai vari Pioli e Spalletti. Con un autentico plebiscito col 63,6% di voti raccolti a trionfare è Kvaratskhelia nell’ottica di un virtuale cambio di casacca.

Alle spalle del georgiano ben distante c’è Anguissa intorno al 15%, mentre chiudono il quadro Rebic e il fanalino di coda Ismael Bennacer.

Per Kvaratskhelia i numeri di questo inizio di avventura al Napoli sono impressionanti: 4 gol e un assist in Serie A, mentre in Champions League ha incantato contro Liverpool e Rangers.

Ecco l’esito del sondaggio pubblicato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: