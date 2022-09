Gytkjaer affossa Allegri, la Lazio risorge e dilaga

Il Monza vince contro la Juventus e rende ancora più complicata la situazione di Allegri, successo per Lazio e Fiorentina

Se ultima spiaggia doveva essere, la Juventus l’ha mancata clamorosamente. La squadra di Allegri affonda a Monza, nel giorno del debutto in panchina dell’ex Palladino.

Un tonfo sorprendente e che rende ancora più complicata la situazione del tecnico toscano. Un ko che fa male e che aprirà discussioni sul futuro dell’allenatore, mai come in questo momento in bilico nonostante le parole di Maurizio Arrivabene nel pre-match.

La partita è decisa da Gytkjaer a quindici minuti dalla fine: l’attaccante danese è stato lesto a battere Perin e far esplodere tutto lo stadio. Ma una prima svolta c’era già stata sul finire del primo tempo quando un evanescente Di Maria si è fatto prendere dal nervosismo: gomitata al petto di Izzo ed espulsione diretta. Un’inferiorità numerica che ha inciso su una partita in cui, comunque, la Juventus non si è resa mai realmente pericolosa neanche in undici contro undici.

Serie A, vincono Lazio e Fiorentina

Se va male alla Juventus, possono sorridere Lazio e Fiorentina che si riscattano dai ko europei. Poker biancoceleste contro la Cremonese, successo della formazione di Italiano contro il Verona per 2-0.

La squadra di Sarri la sblocca subito con Immobile, autore di una doppietta. Sul finire di primo tempo arriva il tris firmato da Milinkovic-Savic, mentre il poker è di Pedro a 11 minuti dalla fine. A Firenze, invece, Ikone la sblocca al 13′, Biraghi sbaglia il rigore del raddoppio sul finire di primo tempo e il Verona si vede annullare il gol del pareggio. Il risultato resta in equilibrio fino al 90′ quando Nico Gonzalez sigla il definitivo 2-0.

Risultati, marcatori e classifica

CREMONESE-LAZIO 0-4: 7′ e 21′ Immobile (L), 45′ +2 Milinkovic-Savic (L), 79′ Pedro (L)

FIORENTINA-VERONA 2-0: 13′ Ikone (F), 90′ Nico Gonzalez (F)

MONZA-JUVENTUS 1-0: 74′ Gytkjaer (M)

CLASSIFICA SERIE A: Udinese* 16, Napoli, Atalanta, Milan e Lazio* 14 punti, Roma 13, Inter* 12, Juventus* e Torino* 10, Sassuolo* e Fiorentina* 9, Spezia* 8, Salernitana* e Empoli* 7, Lecce* e Bologna* 6, Hellas Verona* 5, Monza 4*, Cremonese* e Sampdoria* 2.

*una partita in più