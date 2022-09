Milan, la scelta di Pioli accende il dibattito: “Perché schierarlo?”

Milan-Napoli, i tifosi non l’hanno presa bene: diversi commenti sulla scelta tattica che non ha convinto al 100%.

Da pochi istanti si è conclusa la prima frazione di gioco a San Siro: Milan e Napoli sono andati all’intervallo sul risultato di 0-0, al termine però di un primo tempo vivace, nel quale soprattutto i rossoneri hanno sfiorato il vantaggio in diverse circostanze.

Sugli scudi soprattutto Olivier Giroud, capace di andare alla conclusione già in 5 circostanze: il francese ha testato i riflessi di un ottimo Meret, abile a dire di no anche al colpo di testa ravvicinato di Krunic. La compagine di Spalletti ha riscontrato non poche difficoltà a superare la prima linea del pressing avversario, con il Milan che ha spesso recuperato palla nella metà campo avversaria, creando i presupposti per diverse azioni pericolose. Gli Azzurri per cercare di esorcizzare la pressione avversaria si sono affidati a sporadiche ripartenza, sfruttando soprattutto la tecnica e la velocità di Kvaratskhelia, molto cercato dai compagni.

Milan-Napoli, dilemma Kjaer-Kvaratskhelia: il “verdetto” dei tifosi

In uno dei blitz offensivi del georgiano, Kjaer è stato costretto a spendere il fallo, dopo che una rapida sterzata di Kvaratskhelia aveva eluso il pressing del centrale danese. Il risultato? Fallo di Kjaer, che ha rimediato anche un cartellino giallo che in teoria potrebbe metterlo in difficoltà nel proseguo della gara. La decisione di Pioli di affidarsi all’esperto difensore non ha convinto tutti i tifosi, alcuni dei quali hanno espresso sui social il proprio dissenso, invocando l’ingresso in campo di Kalulu. Ecco una rapida carrellata di commenti:

#Kjaer non la finisce … perché metterlo su un furetto là dove lui è più lento? #MilanNapoli — onravenwings 🐈🦁🐕🐱🐯🦇🦉 (@onravenwings) September 18, 2022

Dopo 18 minuti si dimostra subito sbagliata la scelta di Kjaer.

Ammonizione pesante.#MilanNapoli #Kjaer — JulianACM1️⃣9️⃣🔴⚫️ (@IFranciosi) September 18, 2022