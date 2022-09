DIRETTA Serie A, Udinese-Inter | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Udinese-Inter, anticipo delle 12.30 della settima giornata di Serie A

Se non a livello di valori di mercato, per quanto riguarda la somma dei punti in classifica che scenderanno in campo, Udinese-Inter è sicuramente uno dei match più importanti della settima giornata di Serie A. Lunch match delle 12.30, la sfida della ‘Dacia Arena’ mette in palio punti importanti per le zone nobili della graduatoria. Reduce da quattro vittorie consecutive, incluso il prestigioso 4-0 contro la Roma, la squadra allenata da Andrea Sottil non ha intenzione di smettere di sognare e spera in un’altra impresa contro una delle principali candidate alla vittoria dello Scudetto. In caso di successo, i friulani si porterebbero momentaneamente in testa alla classifica, in attesa delle gare del pomeriggio e della sera.

Di fronte ci sarà, tuttavia, una squadra che spera di essersi definitivamente messa alle spalle le scorie mentali del derby perso dopo le due vittorie consecutive contro Torino e Viktoria Plzen. A preoccupare Simone Inzaghi ci sono però le condizioni di Hakan Calhanoglu, vittima di un infortunio muscolare che lo terrà ai box per alcune settimane. Nonostante i progressi evidenziati dai controlli svolti in Belgio, Romelu Lukaku non sarà della partita e il suo rientro avverrà solamente dopo la sosta per le Nazionali.

Per arginare l’armata bianconera, Marcelo Brozovic e compagni potranno contare anche su una tradizione a dir poco favorevole in terra friulana. Nelle ultime 10 trasferte di campionato, infatti, hanno collezionato sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, nel lontano 2013. Calciomercato.it vi aggiornerà sulla sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti, Udinese e Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus e Torino* 10, Sassuolo* 9, Spezia* 8, Salernitana* e Empoli* 7, Fiorentina, Lecce* e Bologna* 6, Hellas Verona 5, Cremonese e Sampdoria* 2, Monza 1.

*una partita in più