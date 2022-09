DIRETTA Serie A, Roma-Atalanta 0-1: Occasione Abraham – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

La Roma riceve l’Atalanta nel primo posticipo domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A, in uno scontro al vertice tra due formazioni che puntano alla qualificazione alla prossima Champions League.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, reduci dal successo contro l’Helsinki che ha riportato la squadra in corsa nel girone di Europa League dopo il ko all’esordio, vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta lunedì scorso ad Empoli per operare il sorpasso in classifica sugli orobici e raggiungere la vetta della graduatoria. Dall’altra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini puntano a mantenere la loro imbattibilità e tornare a vincere dopo il mezzo passo falso interno contro la Cremonese che ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila. Tanti gli assenti da una parte e dall’altra: da El Shaarawy e Wijnaldum a Kumbulla e Djimsiti passando per Palomino e Zapata. Nella passata stagione i capitolini si imposero 1-0 con la rete di Abraham. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund.

CLASSIFICA SERIE A: Udinese* 16, Napoli, Atalanta, Milan e Lazio* 14 punti, Roma 13, Inter* 12, Juventus* e Torino* 10, Sassuolo* e Fiorentina* 9, Spezia* 8, Salernitana* e Empoli* 7, Lecce* e Bologna* 6, Hellas Verona* 5, Monza 4*, Cremonese* e Sampdoria* 2.

*una partita in più