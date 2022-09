DIRETTA Serie A, Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona, in programma oggi alle 15

La settima giornata di Serie A entra nel vivo in questa domenica di settembre, che vedrà scendere in campo tutte le big del campionato. Tra le partite in programma alle 15, Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona sono viste da biancocelesti e viola come possibilità di un immediato riscatto dopo le disfatte europee. La sconfitta per 5 a 1 in Europa League e quella per 3 a 0 in Conference League hanno sollevato un vespaio di critiche e polemiche attorno alle figure di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Alimentate dagli stessi allenatori con dichiarazioni a dir poco pepate nel post partita, le voci su possibili rotture hanno accompagnato l’avvicinamento alle sfide odierne.

Il tecnico dei capitolini ha addirittura parlato di un “germe” all’interno della squadra e della possibilità di fare un passo indietro in prima persona. Parole forti con le quali l’ex Juve spera di riuscire a dare la scossa per ottenere il primo successo stagionale in trasferta dopo i due pareggi in Serie A (contro Torino e Sampdoria) e la disfatta in campo internazionale. Oltre al mal di trasferta, Sarri dovrà fronteggiare anche il problema delle assenze, con Manuel Lazzari ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro il Verona. Galvanizzata dal pareggio in casa dell’Atalanta, la squadra allenata da Massimiliano Alvini cerca il primo successo in campionato. Gli ultimi precedenti allo ‘Zini’ fanno ben sperare (4 vittorie e 1 pareggio), ma stiamo parlando davvero di un altro calcio.

Senza vittoria dalla prima giornata di Serie A e dall’andata dei preliminari di Conference contro il Twente, la Fiorentina ha collezionato tre sconfitte e cinque pareggi nelle gare successive. Oltre ai risultati, a preoccupare maggiormente è la sterilità offensiva dei gigliati, che in queste otto sfide hanno segnato solamente tre gol. Gli scaligeri non se la passano molto meglio, avendo collezionato appena cinque punti in classifica nelle prime sei giornate. Calciomercato.it seguirà le due partite in programma alle 15 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikone, Kouamè, Sottil All. Italiano

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Ilic, Hrustic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi