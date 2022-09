Altro che Juventus, ecco la nuova squadra di Jorginho

La Juventus si è mossa tanto sul calciomercato la scorsa estate, ma potrebbe perdere un nome importante come Jorginho. Le ultime sul centrocampista

Jorginho è un calciatore che ha fatto parlare tanto di sé negli ultimi anni, alcune volte bene, altre decisamente no. In ogni caso, resta un profilo ormai di caratura internazionale, tanto che gli interessi delle maggiori big non sono mancate per acquisire le sue prestazioni.

Tra questi è impossibile non annoverare la Juventus. I bianconeri, infatti, sono sulle tracce dell’ex Napoli ormai da mesi, monitorando attentamente il suo futuro sul calciomercato. Jorginho ha già dimostrato con la maglia dei campani, ma poi anche con il Chelsea e l’Italia, di essere un metronomo di grande qualità davanti la difesa. È capace di dare inizio all’azione con i tempi giusti e di gestire il ritmo della partita, disimpegnandosi al meglio nelle due fasi di gioco. Caratteristiche che Maurizio Sarri ha esaltato nell’esperienza in Campania e poi in Premier League, ma che farebbero comodo anche a una Juventus che, nonostante l’arrivo di Leandro Paredes, non sembra proprio convincere in quel reparto e con Massimiliano Allegri in panchina.

Juventus, Jorginho rischia di sfumare: spunta il Barcellona

L’opportunità legata al futuro di Jorginho, però, potrebbe improvvisamente sfumare per i bianconeri. Il calciatore è particolarmente appetibile e il suo contratto scadrà a giugno del 2023, il che lo rende a zero un centrocampista molto interessante in chiave calciomercato. Le intenzioni dei bianconeri, però, potrebbero essere vanificate dall’assalto del Barcellona. I blaugrana dovrebbero dire addio a Sergio Busquets e, secondo quanto riporta il ‘Mirror’, sarebbero pronti a sostituirlo proprio con il centrocampista italiano.

Caratteristiche simili e un’opportunità che potrebbe essere enfatizzata dalla presenza di una leggenda di quel ruolo come Xavi in panchina. Jorginho è uomo mercato ormai da mesi, come vi abbiamo riportato a più riprese, ma questa volta, visto quanto è in ballo, potrebbe essere la chance giusta, in un’età ormai matura da calciatore, per svestirsi dalla casacca Blues e tentare un’esperienza in Liga. Il Barcellona lo aspetta e con buona pace della Juventus che, per risolvere i suoi problemi a centrocampo, dovrà aspettarsi di meglio dai nuovi acquisti o puntare altri profili.