Alvarez gela l’Olimpico, Juric manca il decollo

Il Sassuolo vince in casa del Torino all’ultimo respiro, la rete decisiva di Alvarez arriva in pieno recupero

In una gara che sembrava destinata al pari, il Sassuolo piazza il colpaccio (1-0) in casa del Torino nel match del sabato sera. Decide Alvarez al minuto 93, l’uruguaiano era entrato poco prima al posto di Pinamonti. I granata mancano lo scatto in classifica verso le primissime posizioni, buon successo per i neroverdi falcidiati dalle assenze.

Juric sorprende tutti in avvio con un attacco senza un vero riferimento offensivo. Vlasic, Radonjic e Seck a girarsi intorno l’uno con l’altro e a scambiarsi di posizione, per cercare combinazioni improvvise. Dall’altra parte, Dionisi lancia il giovane D’Andrea nel tridente con Pinamonti e Laurientè. Ritmo discreto nel primo tempo, con le squadre che vanno da una parte all’altra senza però riuscire a creare occasioni particolarmente di rilievo. Si vede qualcosa negli ultimi minuti di frazione. Il Torino la sbloccherebbe, con Lazaro che ribadisce in rete dopo un palo di Vlasic, ma il Var annulla per fuorigioco del croato. Il Sassuolo si fa vedere con una grande chance per D’Andrea murato in angolo, dalla bandierina Frattesi interviene al volo e ha la più grande occasione di tutto il match ma Milinkovic-Savic fa un vero miracolo. Dall’altra parte ancora Vlasic pericolosissimo, ma Ayhan lo mura sul tiro a botta sicura. Nel secondo tempo, il ritmo si abbassa. Il Torino prova la carta della doppia prima punta con Pellegri e Sanabria dentro insieme, ma l’occasione più importante ce l’ha Djidji, che però, dimenticato dalla difesa del Sassuolo, calcia debolmente tra le braccia di Consigli. Dall’altra parte, il più attivo è Laurientè, che più di una volta semina il panico nella difesa granata, ma il Sassuolo manca sempre la conclusione finale. A rete ci va eccome, negli ultimi minuti, il subentrato Alvarez, per due volte. Prima mandando alto dal limite, poi con una girata di testa che gela l’Olimpico.

TORINO-SASSUOLO 0-1 – 93′ Alvarez

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Juventus e Torino* 10; Sassuolo* 9; Spezia* 8; Salernitana* ed Empoli 7; Fiorentina, Lecce* e Bologna* 6; Verona 5; Cremonese e Sampdoria* 2; Monza 1.

*una partita in più