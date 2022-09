Allarme rientrato in casa Inter: problema per un titolarissimo

Allarme per un big nerazzurro alla vigilia dell’Udinese: le ultime in casa Inter sulle sue condizioni

Due vittorie consecutive per scacciare la crisi di risultati. L’Inter di Simone Inzaghi è tornata a sorridere dopo i due successi tra campionato e Champions League contro Torino e Bayern Monaco.

L’impresa in Champions resta piuttosto ardua, mentre in Serie A i nerazzurri sono a ridosso delle prime. L’ultimo turno prima della sosta mette Handanovic e compagni di fronte all’Udinese di Sottil, la grande sorpresa di questo inizio di stagione. Alla ‘Dacia Arena’ la squadra nerazzurra sarà chiamata a dare nuove risposte. “Era importante vincere, la squadra è stata brava e concentrata. A Plzen non è mai stato facile per nessuno, è un campo complicato ma abbiamo reso semplice una partita complicata. Vittoria con turnover? Non parlerei di turnover. Abbiamo 3 partite in 6 giorni e ho bisogno di tutti. Tutti devono essere coinvolti, l’importante è che rispondano così”. Nel post partita di Champions League, il tecnico dell’Inter ha sottolineato l’importanza delle rotazioni tra titolari e comprimari. Difficilmente, però, Inzaghi rinuncia a Marcelo Brozovic. Nelle ultime ore è suonato un campanello d’allarme sulle condizioni del croato.

Inter, allarme rientrato per Brozovic: le sue condizioni

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da ‘Sport Mediaset’, un piccolo problema fisico avrebbe fermato Marcelo Brozovic nella rifinitura pre-Udinese. Tuttavia, l’allarme sembra già rientrato: il centrocampista croato ha terminato anzitempo la rifinitura ed evitato la partitella finale. Giocando ogni tre giorni, spesso Simone Inzaghi evita ai propri titolari la partitella finale dove di solito si alzano i ritmi. Brozovic è convocato e partirà per Udine. Nessun problema, dunque, riguardo alle sue condizioni.