DIRETTA Serie A, Spezia-Sampdoria 1-1 | Autogol di Murillo e pari immediato LIVE

La seconda sfida in programma per questo sabato, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Spezia e Sampdoria

Derby della Liguria di fondamentale importanza, nonostante sia solo la settimana giornata del campionato di Serie A, per il futuro dello Spezia e della Sampdoria. Le due squadre stanno avendo diverse difficoltà in questo inizio di stagione 2022/2023 e la partita di oggi può segnare uno spartiacque importante.

I padroni di casa guidati in panchina da Luca Gotti, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Napoli, la terza in queste primi sei turni, mentre la vittoria manca da oltre un mese: 14 agosto, 1-0 casalingo contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Di contro, i blucerchiati di Marco Giampaolo, vivono una situazione ancora più complicata. Solo due i punti raccolti fino a questo momento, frutto di due pareggi interni contro squadre di alto livello come la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Manca ancora la vittoria e, in caso di ulteriore risultato negativo, le cose potrebbero mettersi male per l’allenatore abruzzese. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-SAMPDORIA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar; Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana* e Empoli 7*; Fiorentina, Bologna*, Sassuolo e Lecce* 6; Verona e Spezia 5; ; Sampdoria e Cremonese 2; Monza 1

*una partita in più