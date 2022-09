Calciomercato Milan, accordo trovato: firma fino al 2027

Il Milan nella fase conclusiva dell’ultimo mercato estivo ha lungamente cercato un centrocampista giovane da regalare a Pioli. Tra i nomi anche un brasiliano il cui destino è pronto a cambiare

In coda all’ultima sessione di calciomercato estivo il Milan ha provato ad inserire in rosa un nuovo centrocampista giovane e di talento utile ad allungare le rotazioni future di Stefano Pioli, e che abbia inoltre anche margini di miglioramento. Alla fine è arrivato in prestito dal Wolfsburg il classe 2002 Aster Vranckx anche se negli ultimi giorni di mercato si parlò anche di un interessamento per Joao Gomes del Flamengo.

Il club carioca aveva chiesto 12-13 milioni di euro per cedere il suo mediano verdeoro considerando anche la scadenza contrattuale che in quel momento era fissata per il 2025. Come vi avevamo anticipato a fine agosto, in caso di resistenza ad assalti di club stranieri, il Flamengo aveva già fissato un incontro a settembre per parlare di un rinnovo con annesso adeguamento sul versante economico.

Calciomercato Milan, Joao Gomes rinnova col Flamengo: i dettagli

Mezzala di qualità capace di occupare più posizioni, Gomes poteva stuzzicare ed essere un profilo interessante, ma sembra destinato a legarsi ulteriormente col Flamengo dopo quanto già anticipato. Conferme arrivano dal Brasile, con ‘Globo.com’ che sottolinea come il classe 2001 abbia di fatto rinnovato il contratto con il club carioca: le parti hanno raggiunto un accordo questo venerdì e presto firmeranno il nuovo legame fino al 2027. Gomes dovrebbe incassare un aumento di cinque volte rispetto al valore del precedente stipendio.

Una situazione quella relativa al suo prolungamento trattata durante l’anno e mai vista come un reale problema per la società anche per via del buon rapporto con l’agente del giocatore, Carlos Leite. Joao Gomes è quindi pronto ad impressionare e crescere ancora con indosso la maglia rossonera.