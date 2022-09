Salernitana-Lecce 1-2: prima vittoria per i giallorossi

Salernitana-Lecce finisce 1-2: prima vittoria in campionato per i salentini, seconda sconfitta per gli amaranto

L’anticipo della settima giornata di Serie A di scena all’Arechi tra Salernitana e Lecce finisce 1-2. I salentini allungano sulle dirette concorrenti e conquistano la prima vittoria di questa stagione. I campani, invece, trovano la seconda sconfitta stagionale dopo la gara d’esordio persa, sempre in casa, contro la Roma.

Orfano di Baroni, squalificato, il Lecce affronta una gara gagliarda nonostante i padroni di casa partano meglio. Gli amaranto trovano il gol con Coulibaly sorprendendo la retroguardia ospite, ma il maliano è in fuorigioco al momento del lancio. Al 42′ è Ceesay a sbloccare il match. Il gambiano mette in mostra tutte le sue qualità fisiche: lanciato in profondità supera il diretto avversario, salta Sepe e sigla il vantaggio. Il gol del momentaneo pareggio arriva nella ripresa da calcio d’angolo. Gonzalez svirgola il cross e insacca alle spalle di un incolpevole Falcone. All’82’ però il gol decisivo: Strefezza, entrato da poco, si libera e trova il destro che si insacca all’angolo alto alla sinistra di Sepe.

Per il Lecce è, appunto, la prima vittoria in stagione. Conquistati tre punti preziosi in ottica salvezza contro una diretta avversaria. Per la Salernitana, dopo l’incredibile gara di Torino contro la Juventus, è il primo passo falso dopo una serie di cinque risultati utili consecutivi.

Salernitana-Lecce 1-2: 42′ Ceesay (L), 55′ aut. Gonzalez (S), 82′ Strefezza (L).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana* 7; Fiorentina, Bologna, Sassuolo e Lecce* 6; Verona e Spezia 5; Empoli 4; Sampdoria e Cremonese 2; Monza 1.

*una partita in più