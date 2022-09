DIRETTA Serie A, Salernitana-Lecce: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Nicola e il Lecce di Baroni in tempo reale

La Salernitana e il Lecce si affrontano nell’anticipo del venerdì che apre la settima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, in quello che può essere più di un semplice scontro diretto in chiave salvezza.

Reduci dal clamoroso pareggio di Torino contro la Juventus, condite da mille polemiche per l’arbitraggio e per l’errato uso del Var, i granata di Davide Nicola senza lo squalificato Fazio vogliono allungare la striscia di cinque risultati utili consecutivi dopo il ko all’esordio contro la Roma, per provare a vivere una stagione da protagonisti e cercare di essere la vera sorpresa in zona coppe europee. Situazione diametralmente opposta per i giallorossi di Marco Baroni, penalizzati dalle decisioni degli arbitri contro il Monza, che vogliono centrare il loro primo successo in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale a due anni fa in Serie B: allora finì con un pareggio 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Arechi’ in tempo reale.

Probabili formazioni Salernitana-Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana 7; Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli 4; Lecce 3; Sampdoria e Cremonese 2; Monza 1.