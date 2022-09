Mourinho lo scippa a Juventus e Milan: altro big a parametro zero

La Roma fiuta un nuovo colpo a parametro zero dopo Dybala e Belotti in attacco. Mourinho lo vuole nella Capitale e potrebbe soffiarlo a Juventus, Inter e Milan

Si è riscattato da par suo, chiudendo l’importante match contro il Lipsia grazie a una prodezza che ha chiuso allo scadere il match di Champions League, spianando così la qualificazione agli ottavi del Real Madrid.

Marco Asensio si è ripreso dopo tanto tempo nuovamente la scena al ‘Santiago Bernabéu’, che lo aveva fischiato al suo ingresso in campo dopo la reazione polemica del fantasista nel precedente match di campionato, quando non aveva gradito il mancato ingresso in campo contro il Maiorca. Il mancino spagnolo ha chiuso i conti dopo la rete di Valverde, mettendo in ghiaccio la sfida di Champions con il Lipsia per la felicità di Carlo Ancelotti. Malgrado le frizioni tra il club e il giocatore, l’allenatore italiano continua a contare su Asensio che però è chiuso in attacco da un’agguerrita concorrenza. “Aveva bisogno di questo gol. Quest’estate c’erano dei dubbi sul fatto che partisse o meno. Alla fine è rimasto e noi siamo tutti felici di questo“, le parole di Ancelotti post Lipsia.

Nelle scorse settimane non si è trovato l’accordo per il rinnovo di Asensio, che ha rifiutato le proposte di Florentino Perez e della dirigenza dei ‘Blancos’. Lo scenario più probabile, senza un accordo in corso di stagione, porterebbe all’addio a parametro zero del nazionale spagnolo, che ovviamente intriga diverse squadre in Europa. L’Arsenal e il Newcastle ci avevano provato in modo concreto nell’ultimo mercato estivo, senza dimenticare il debole delle big di Serie A. Soprattutto il Milan ha sondato nei mesi scorsi il giocatore, con Maldini e Massara grandi estimatori di Asensio. Al ‘Diavolo’ si aggiunge la Juventus, che poi ha virato su Di Maria dopo l’addio di Dybala.

Calciomercato, Asensio fa sempre gola alle big di Serie A: Mourinho all’assalto

Ma la lista delle pretendenti in Italia non si ferma al ‘Diavolo’ e ai bianconeri. Negli ultimi tempi – scrive in Spagna ‘El Nacional’ – Roma e Inter in particolare avrebbero messo nei radar il trequartista spagnolo. Marotta e la dirigenza nerazzurra fiuterebbero la grande occasione di prelevare a parametro zero il giocatore la prossima estate, a andando così a rinforzare la rosa di Inzaghi con un profilo di spessore internazionale. Nella capitale, invece, è soprattutto José Mourinho a spingere per l’arrivo a Trigoria di Asensio, soprattutto se Zaniolo non riuscisse a trovare l’intesa per il rinnovo e lasciare così il club giallorosso. Nel futuro di Asensio potrebbe esserci quindi la Serie A nella prossima stagione: vedremo alla fine quale sarà la scelta del talento spagnolo, sempre più lontano dal Real Madrid nonostante l’ultimo acuto in Champions.