“Deve andarsene subito”: nuovo messaggio per il Milan sul futuro del big. Che cosa sta succedendo

Torna la Serie A con l’anticipo di questa sera tra Salernitana e Lecce. Nell’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, andrà in scena a ‘San Siro’ lo scontro diretto tra Milan e Napoli.

La squadra rossonera, reduce dalla vittoria sulla Dinamo Zagabria in Champions League, punta ad allungare in campionato. “Io continuo a pensare che non ci sia così tanta differenza, le prestazioni dipendono da noi sia in Italia che in Champions. Il nostro livello dovrà salire, ma se giochiamo con i nostri concetti ad alto livello possiamo vincere in campionato ma anche in Champions: non dobbiamo pensare che in Champions serva qualcosa di eccezionale per vincere. Certo, il livello è molto alto, ma lo sarà anche domenica contro il Napoli in campionato”, ha dichiarato Stefano Pioli in vista del big match con gli azzurri. Nel frattempo, dall’estero arriva un annuncio che fa tornare a sperare il club rossonero sul calciomercato.

Calciomercato Milan, l’annuncio su Ziyech

L’ex fantasista olandese, van der Vaart, si è espresso così su Hakim Ziyech: “Non ha mai una faccia sorridente, si può vedere da tutto ciò che non si sta divertendo. Spero che vada in un club dove può semplicemente giocare e non preoccuparsi di nient’altro. Ziyech è un ragazzo che deve sempre giocare quando lo acquisti. Il Chelsea ha tanti ottimi giocatori, ma ai ragazzi come lui non piace sedersi in panchina”.

Il cambio in panchina, da Tuchel a Potter, non ha cambiato la situazione del marocchino: Ziyech potrebbe così tornare di moda a partire dal prossimo calciomercato invernale.