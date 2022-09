Milan stregato: più di 15 milioni per la nuova star europea

Il Diavolo vola in Danimarca. I rossoneri sulle tracce dell’esterno 21enne che piace anche alla Fiorentina e altri club di Premier League

I tifosi della Lazio faranno fatica a dimenticare il 5 a 1 di ieri sera. I biancocelesti sono stati sconfitti pesantemente in Europa League dal Midtjylland. Il club danese si è imposto mettendo in mostra i suoi tanti giovani, che non hanno dato respiro agli uomini di Maurizio Sarri. In goal sono andati Paulinho, Kaba, Evander, Isaksen e Sviatchenko.

Tanti gli osservatori volati in Danimarca per assistere da vicino al match del MCH Arena, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La lente di ingrandimento era puntata soprattutto su Gustav Isaksen, che si è messo in mostra con una rete e due assist, oltre che con tante belle giocate. In stagione adesso sono cinque in totale i goal realizzati.

Isaksen è un giocatore danese di 21 anni, che in carriera ha dimostrato di sapersi destreggiare su entrambe le fasce, oltre che da sotto punta. Sa calciare sia con il piede destro che con il sinistro. Nelle ultime gare, indossando la maglia del Midtjylland, è stato impiegato, soprattutto, sulla destra.

Calciomercato Milan, dopo Onyedika, ecco Isaksen

Ieri, allo stadio MCH Arena di Herning, come detto, c’erano diversi osservatori. Tra questi, il Milan, che ancora una volta ha messo gli occhi su un calciatore del club danese. In estate, negli ultimi giorni di agosto, i rossoneri hanno provato a mettere le mani su Onyedika. La trattativa, però, si è arenata per colpa di un’offerta che non ha convinto pienamente i danesi. Il Milan, poi, come è noto, ha deciso di puntare su Vranckx, che ha varcato i cancelli di Milanello, in prestito con diritto di riscatto.

Anche il centrocampista nigeriano aveva detto sì al trasferimento a Milano ma non è arrivato il via libera dal Midtjylland, che invece ha accettato l’offerta del Club Bruges.

Per strappare Isaksen ai danesi serviranno parecchi soldi. La concorrenza è agguerrita: lo hanno cercato in Premier League e la Fiorentina, con il Midtjylland che ha già detto no a 15 milioni di euro. Il Milan è avvertito.