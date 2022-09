Calciomercato Juventus e Inter, doppio via libera e tiro mancino

Il Barcellona studia il nuovo colpo, l’affare dei blaugrana fa felici anche Juventus e Inter: il possibile scenario

Il Barcellona è pronto ad affondare il colpo, Juventus e Inter potrebbero approfittarne. E’ il nuovo scenario di mercato che parte dal Camp Nou e sbarca in Italia, coinvolgendo bianconeri e nerazzurri.

Una campagna acquisti importante dei catalani che ha rivoluzionato la squadra di Xavi ma l’opera di rinnovamento non è ancora finito. Nonostante i tanti nomi presenti in quel ruolo, la società blaugrana sta lavorando all’arrivo di un terzino sinistro. Come riporta ‘sport.es’, il club fa i conti con le incertezze sul futuro di Marcos Alonso (scadenza 2023), Balde (corteggiato dalla Premier League) e Jordi Alba (come Pique in procinto di chiudere la sua avventura al Barça). Ecco allora che si guarda ad un esterno e Xavi ha individuato il profilo giusto: Caio Henrique.

Come riferisce ‘sport.es’, l’esterno ispano-brasiliano del Monaco stuzzica il Barcellona che in estate sarebbe pronto a farsi avanti con una proposta che possa convincere il club del Principato. L’arrivo di Caio Henrique potrebbe favorire anche la Juventus e offrire un’opportunità all’Inter.

Calciomercato Inter e Juventus: Caio Henrique porta al doppio colpo

Se il Barcellona riuscisse a mettere le mani su Caio Henrique, protagonista di un ottimo avvio di stagione con quattro assist in cinque partite, si aprirebbero scenari interessanti anche per le italiane.

La Juventus, ad esempio, avrebbe via libera per Grimaldo, terzino in scadenza di contratto con il Benfica. L’esterno è un nome anche per il mercato di gennaio, come raccontato da Calciomercato.it, ed è da tempo sul taccuino del Barça: con i blaugrana su Caio Henrique, la Juve avrebbe la strada spianata.

Poi c’è l’Inter: con l’arrivo di un terzino sinistro al ‘Camp Nou’, tornerebbe d’attualità la cessione di Jordi Alba con i nerazzurri che potrebbero riallacciare i contatti. Un possibile intreccio di mercato quindi che con il colpo del Barcellona spianerebbe la strada ad una doppia operazione per Juve e Inter.