DIRETTA Europa League, Roma-Helsinki | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Roma-Helsinki, gara della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Tornata alla vittoria lunedì sera contro l’Empoli, la Roma rivede lo Stadio Olimpico dopo tre gare consecutive in trasferta. Accompagnata dall’ennesimo sold out stagionale, la squadra allenata da José Mourinho non può permettersi falsi questa sera contro l’Helsinki, dopo aver perso la partita d’esordio contro il Ludogorets. Un risultato diverso dalla vittoria nella seconda giornata della fase a gironi complicherebbe non poco il cammino europeo dei giallorossi, che dopo la sfida di stasera sono attesi dal doppio scontro diretto contro il Betis.

La notizia positiva per lo ‘Special One’ arriva da Nicolò Zaniolo. Dopo la convocazione senza minuti giocati in terra toscana, il numero 22 giallorosso oggi parte da titolare, ritrovando il campo 24 giorni dopo l’infortunio alla spalla contro la Cremonese. Il turnover è stato deciso soprattutto in difesa e a centrocampo. Guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Perparim Hetemaj, la squadra finlandese è stata sconfitta in casa dal Betis alla prima giornata.

Quello è stato tuttavia l’unico passo falso nelle ultime dieci giornate, con uno score di risultati utili che recita sette vittorie e due pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida dello ‘Stadio Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Helsinki

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini, Belotti.

HELSINKI: Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka.

CLASSIFICA GRUPPO C: Betis 3, Ludogorets 3, Roma 0, Helsinki 0