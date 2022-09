CM.IT | Juventus, guai senza fine per Allegri: emergenza totale infortuni

La Juventus cerca riscatto a Monza prima della pausa, ma Allegri dovrà fare i conti con l’emergenza totale per gli infortuni: le ultime

La stagione è appena iniziata, ma la Juventus sembra già essere in una crisi pesantissima di gioco e di risultati, certificata dal passo falso di ieri sera contro il Benfica in Champions League. Il ko con i lusitani lascia i bianconeri a zero punti nella classifica del girone H e a questo punto rende complicatissimo il discorso qualificazione.

La pausa, dopo il prossimo weekend di campionato, potrebbe giungere al momento giusto per riordinare le idee per la squadra di Allegri. Che potrà prima cercare riscatto nel match contro il Monza, per tornare alla vittoria che manca dal 31 agosto, quando allo Stadium fu battuto per 2-0 lo Spezia. Da allora, due pareggi in campionato e due sconfitte in Europa. Tuttavia, per il tecnico livornese, nella sfida di domenica alle ore 15 in Brianza, ci saranno ancora numerose assenze con cui fare i conti e una vera e propria emergenza di formazione.

Juventus, ancora problemi di formazione per Allegri: uomini contati a centrocampo e il ‘giallo’ Di Maria

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, dei giocatori che erano assenti ieri sera contro il Benfica hanno possibilità di tornare tra i convocati Szczesny e Alex Sandro, che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. Per tutti gli altri, difficoltà di vario genere. A centrocampo, la coperta di Allegri rimane piuttosto corta. Praticamente certa la nuova assenza di Manuel Locatelli, che tornerà in campo dopo la sosta, mentre per Adrien Rabiot si verificheranno le sue condizioni nei prossimi allenamenti. A oggi, la sensazione è che comunque un recupero in extremis del francese sia molto difficile. I prossimi giorni saranno poi fondamentali per capire come sta Angel Di Maria, che dovrà mettere rodaggio nelle gambe dopo essere sceso in campo ieri sera praticamente senza allenarsi. Occorre evitare assolutamente ricadute per il ‘Fideo’, ma se i responsi saranno positivi potrebbe esserci nuovamente una maglia da titolare. Anche perché Allegri dovrà rinunciare anche a Milik e Cuadrado, squalificati dopo il finale convulso con la Salernitana.