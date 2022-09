Disastro Juventus e Allegri: “Dimissioni unica cosa giusta”

La Juventus continua a non convincere in questa prima parte di stagione. La Champions League è iniziata col piede sbagliato e Allegri è nel mirino

Non è iniziata col piede giusto la stagione del teorico riscatto per la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata a tornare a lottare nuovamente per i massimi traguardi. Il gioco dei bianconeri, così come i risultati, proprio non decolla e sia in campionato che in Champions League non sono mancati i passi falsi. L’ultima vittoria di Vlahovic e soci è datata 31 agosto contro lo Spezia in Serie A e l’astinenza inizia a farsi sentire, facendo spazientire i tifosi.

Le cose per la Juventus si fanno ancora più tragiche limitatamente alla Champions League dove dopo la sconfitta rimediata per 1-2 in casa del Paris Saint Germain è arrivata un’altra serata da dimenticare nella seconda giornata contro il Benfica allo Stadium. Sconfitta che pesa nel computo di un girone che inizia a farsi subito in salita.

Juventus-Benfica, tifosi furiosi sui social: “Stasera le dimissioni”

Il Benfica fa quindi tremare la Juventus a Torino e rischia di complicare la corsa qualificazione della truppa di un Massimiliano Allegri criticatissimo sui social dove è riapparso l’hashtag #Allegriout. In tanti hanno chiesto l’esonero o le dimissioni del tecnico livornese su Twitter:

Qua ci vuole l’esonero, se stasera non si vince se ne deve andare. #AllegriOUT #TuchelIN — Max Vader (@PotereaiSith) September 14, 2022

La Juve si è chiaramente fermata, demotivata, e con un allenatore che certo non riesce a rimediare. Ma neanche ci prova forse. #JuveBenfica #AllegriOut — MiriMork (@MiriMork) September 14, 2022

Stupiscici con le dimissioni, è ora.#JuventusBenfica #JuveBenfica — MarcO (@BruteMove) September 14, 2022

