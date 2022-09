DIRETTA Champions League, Milan-Dinamo Zagabria 2-1 | Orsic accorcia le distanze LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Dinamo Zagabria di Cacic in tempo reale

Il Milan ospita la Dinamo Zagabria a San Siro in una gara valida come anticipo della seconda giornata del gruppo E di Champions League che mette in palio il primo posto del girone.

Da una parte i rossoneri di Stefano Pioli vanno a caccia di una vittoria che in casa in Champions manca da ben 9 anni visto che nella passata edizione ne arrivò soltanto una in trasferta per operare il sorpasso in vetta alla classifica sui croati dopo il mezzo passo falso nella prima uscita con il Salisburgo. I meneghini, privi di Origi e Rebic oltre ai lungo degenti Ibrahimovic, Florenzi e Krunic, vogliono dare seguito al successo ottenuto in campionato contro la Sampdoria prima della super sfida scudetto contro il Napoli. Dall’altra i biancoblu di Ante Cacic vogliono continuare a sorprendere dopo la clamorosa vittoria all’esordio sul Chelsea che è costato l’esonero a Tuchel. Nell’unico precedente ufficiale risalente al 2000, il Milan si impose 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Meazza’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Dinamo Zagabria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic.

CLASSIFICA GIRONE E: Dinamo Zagabria punti 3, MILAN 1, Salisburgo 1, Chelsea 0.