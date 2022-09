Champions League, il Milan non sbaglia contro la Dinamo Zagabria: ancora Giroud

Il Milan non fallisce l’appuntamento con la vittoria e non era affatto cosa scontata. I rossoneri regolano la Dinamo Zagabria a San Siro con il punteggio di 3-1

Il Milan dimostra di essere ancora una volta una squadra matura e pronta per la massima competizione europea, la Champions League che da sempre è habitat naturale dei rossoneri.

Questa sera, i rossoneri avevano bisogno della vittoria dopo il mezzo passo falso della prima giornata e la vittoria è arrivata. Tre punti saggi, in cui il Diavolo ha dimostrato la sua costanza, anche nei momenti difficili e pur non andando a mille all’ora. La Dinamo Zagabria si dimostra, infatti, fin da subito avversario ostico per fisicità e per la qualità di alcuni dei suoi singoli. La partita, però, si stappa al 45esimo. Rafael Leao viene atterrato in area di rigore, dopo un intervento da dietro, e l’arbitro indica subito il dischetto. Il solito Olivier Giroud, sempre più simbolo di un Milan che è un mix tra esperienza e il talento dei suoi giovani, non sbaglia dagli undici metri.

Champions League, il Milan la chiude nel secondo tempo

Nella ripresa, la musica non cambia, anzi il Milan parte subito molto forte. I rossoneri trovano subito al raddoppio, al 47esimo, quando Rafael Leao si rende ancora protagonista di una discesa sulla fascia sinistra e serve un assist d’oro ad Alexis Saelemaekers che di testa non sbaglia. Il 2-0 comunque non lascia al sicuro i padroni di casa, dato che, dopo una splendida azione, Orsic accorcia le distanze. Il finale comunque non è al cardiopalma per il Milan, dato che al 77esimo il subentrato Tommaso Pobega, su assist di Theo Hernandez, chiude i giochi. Sono tre punti fondamentali per il Milan che balza in testa alla classifica del girone, in attesa del Salisburgo, impegnato alle 21 contro il Chelsea.

CLASSIFICA GIRONE E: MILAN punti 4, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 1, Chelsea 0.