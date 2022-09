Champions League, il Benfica ribalta la Juventus: Napoli da solo in vetta

Altra sconfitta in Champions League per la Juventus, che perde di misura anche contro il Benfica in casa: Napoli primo da solo nel girone

Seconda serata di Champions League positiva a metà per quanto riguarda le italiane. Se il Napoli targato Luciano Spalletti può sorridere, al contrario la Juventus guidata da Massimiliano Allegri dovrà ancora riflettere profondamente su ciò che non è andato nel verso giusto. Dopo la sconfitta al Parc des Princes, infatti, i bianconeri perdono – sempre di misura – anche lo scontro diretto con il Benfica tra le mura dell’Allianz Stadium.

Non si trattava di un crocevia decisivo in ottica ottavi di finale, ma oggi indubbiamente era necessario portarsi a casa i tre punti. Come sottolineato dallo stesso tecnico livornese, sono i portoghesi al momento i veri rivali de ‘La Vecchia Signora’ nella massima competizione europea. E nei 90 minuti e oltre in quel di Torino la squadra rossa di mister Roger Schmidt si è mostrata superiore. Nonostante i bianconeri avessere cominciato nel migliore dei modi la gara, andando a segno dopo soli 4 minuti di gioco con Arek Milik (schierato titolare al fianco di Dusan Vlahovic).

Gli ospiti, però, reagiscono e si guadagnano un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro con l’ausilio del Var, al 43esimo per fallo di Miretti su Goncalo Ramos in area. Sul dischetto si presenta Joao Mario, che con freddezza batte Perin e riporta la contesa in equilibrio. Nella ripresa i portoghesi la ribaltano grazie alla rete a firma Neres (minuto 55). Annullato, poi, un gol nel finale al bomber serbo, pescato in posizione di fuorigioco.

Champions League, da Juventus-Benfica a Rangers-Napoli: tutti i risultati, i marcatori e le classifiche

Vola, invece, il Napoli. Gli azzurri hanno la meglio sul campo dei Glasgow Rangers e si piazzano al primo posto del proprio girone in solitaria (quota 6 punti). La truppa partenopea ha dato seguito alla meravigliosa prestazione messa in scena durante la scorsa partita al Maradona contro il Liverpool. Succede tutto nella ripresa: decisive le marcature siglate da Politano – su rigore -, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele. Spalletti, dunque, guarderà alle prossime partite con una fiducia ancora più grande, mentre per Allegri – anche stavolta criticato pesantemente dai tifosi – sarà notte fonda.

Juventus-Benfica 1-2: 4′ Milik (J), 43′ Joao Mario (B), 55′ Neres (B)

Maccabi Haifa-PSG 1-3: 24′ Chery (MH), 37′ Messi (P), 69′ Mbappe (P), 88′ Neymar (P)

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1: 56′ Bellingham (BD), 80′ Stones (MC), 84′ Haaland (MC)

Copenaghen-Siviglia 0-0

Real Madrid-Lipsia 2-0: 80′ Valverde (RM), 90+1′ Asensio (RM)

Chelsea-Salisburgo 1-1: 48′ Sterling (C), 75′ Okafor (S)

Glasgow Rangers-Napoli 0-3: 68′ rig. Politano (N), 85′ Raspadori (N), 90+1′ Ndombele (N)

GIRONE A: Napoli 6, Liverpool 3, Ajax 3, Glasgow Rangers 0

GIRONE B: Club Bruges 6, Bayer Leverkusen 3, Atletico Madrid 3, Porto 0

GIRONE C: Bayern Monaco 6, Barcellona 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

GIRONE D: Sporting CP 6, Tottenham 3, Eintracht Francoforte 3, Marsiglia 0

GIRONE E: Milan 4, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2, Chelsea 1

GIRONE F: Real Madrid 6, Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1, Lipsia 0

GIRONE G: Manchester City 6, Borussia Dortmund 3, Copenaghen 1, Siviglia 1

GIRONE H: PSG 6, Benfica 6, Juventus 0, Maccabi Haifa 0