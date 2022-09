Serie A, le designazioni: dove sono stati assegnati gli arbitri di Juve-Salernitana

Le designazioni complete della settima giornata di Serie A, con Milan-Napoli e Roma-Atalanta, e le nuove assegnazioni per chi è stato criticato nell’ultimo turno

Probabilmente in Serie A, e di conseguenza anche in Serie B, non ci sono state mai designazioni arbitrali più attese di quelle diramate oggi dal sito dell’AIA. Il riferimento è ovviamente alla sesta giornata di campionato che è stata nerissima per arbitri e Var e tutta la classe in generale. In particolare Juventus-Salernitana, ma anche Lecce-Monza, Bologna-Fiorentina, Lazio-Verona che ha scontentato i gialloblù ed Empoli-Roma che ha suscitato le proteste azzurre.

Generalmente, accade molto spesso che gli arbitri così come i Var ruotino (anche tra A e B) e quindi – dopo aver lavorato in un weekend – riposino il turno successivo. Stavolta, l’AIA ha praticamente designato nuovamente quasi tutti quelli che hanno diretto nell’ultima di campionato. Partiamo ovviamente dai protagonisti in negativo di Juve-Salernitana: l’arbitro Marcenaro, che pure aveva inizialmente convalidato il gol di Milik, sarà il IV Uomo in Fiorentina-Verona. Chi era al Var all’Allianz Stadium, Luca Banti, sarà al Var in Cagliari-Bari, big match della sesta di Serie B. Nessuno stop, quindi, imposto dall’AIA che già in queste ore – insieme alla FIGC – aveva difeso l’operato di entrambi sostenendo la non disponibilità delle telecamere che potevano ravvisare la posizione di Candreva.

Serie A, designazioni Milan-Napoli e Roma-Atalanta. E gli arbitri di Juve-Salernitana…

A scontentare tutti, però, è stato anche Lecce-Monza dove sia i padroni di casa che gli ospiti hanno avuto parecchio da ridire. In questo caso, l’arbitro Pairetto e il Var Di Martino sono gli unici due direttori di gara – tra quelli sotto la lente nell’ultima giornata – che non hanno ricevuto un nuovo incarico in Serie A né in B. L’altro match con episodi controversi era Bologna-Fiorentina: chi arbitrava, l’esperto Daniele Orsato, sarà l’arbitro anche di Cremonese-Lazio. Il Var Maggioni, invece, dirigerà Reggina-Cittadella di Serie B.

Anche il Verona ha avuto di che protestare nella sfida con la Lazio per un rigore non concesso nel finale. Mazzoleni (il Var), tornerà con lo stesso ruolo per Salernitana-Lecce, l’arbitro Irrati invece sarà al Var in Torino-Sassuolo. Infine Empoli-Roma, con l’episodio contestato dai toscani per il rigore su Satriano per il contatto con Cristante: al Var c’era Chiffi, che sarà proprio l’arbitro di Roma-Atalanta. L’arbitro del ‘Castellani’, Marinelli, sarà Var in Reggina-Cittadella. Gli arbitri e i Var delle big: Udinese-Inter Valeri e Aureliano, Cremonese-Lazio Orsato e Abisso,Monza-Juventus Maresca e Fabbri, Roma-Atalanta Chiffi e Di Paolo, la supersfida Milan-Napoli Mariani e Irrati (al Var anche in Torino-Sassuolo). Di seguito le designazioni complete:

SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45

DOVERI

ROSSI C. – CIPRIANI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00

VOLPI

DI MONTE – MASSARA

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00

SOZZA

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARCHETTI

TORINO – SASSUOLO Sabato 17/09 h. 20.45

BARONI

ZINGARELLI – SACCENTI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

UDINESE – INTER h. 12.30

VALERI

PALERMO – MOKHTAR

IV: SACCHI

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO

CREMONESE – LAZIO h. 15.00

ORSATO

DI VUOLO – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

RAPUANO

MARCHI – CAPALDO

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA

AVAR: ROSSI L.

MONZA – JUVENTUS h. 15.00

MARESCA

PRENNA – DE MEO

IV: MASSIMI

VAR: FABBRI

AVAR: COSTANZO

ROMA – ATALANTA h. 18.00

CHIFFI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

MILAN – NAPOLI h. 20.45

MARIANI

PRETI – BERTI

IV: DIONISI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI