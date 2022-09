VOTI E TABELLINO Viktoria Plzen-Inter 0-2: Dzeko tuttofare, male Bucha

Viktoria Plzen-Inter apre la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: i voti e il tabellino del match

Conquista i primi tre punti nel cammino in Champions League l’Inter e lo fa in una trasferta ostica come quella in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Tre punti fondamentali per agganciare Bayern Monaco e Barcellona in attesa della sfida diretta tra le due di questa sera.

Ad aprire le marcature per l’Inter è Edin Dzeko che, servito da Correa in area, con un colpo da biliardo mette alle spalle di Stanek. All’ora di gioco un intervento molto duro di Bucha su Barella porta l’arbitro a mostrargli il cartellino rosso. Raddoppio che arriva con Dzeko versione assistman che serve a Dumfries il pallone del 0-2.

VIKTORIA PLZEŇ (4-2-3-1):

Stanek 6

Havel 5 (75′ Holik

Hejda 5.5

Pernica 6

Jemelka 5

Kalvach 5 (75′ Ndiaye )

Bucha 4

Sykora 5 (71′ Jirka 6)

Vikanova 5.5 (85′ Cermak S.V)

Mosquera 6.5

Chory 5.5 (71′ Bassey 5.5)

All. Michal Bílek 5

INTER (3-5-2):

Onana 6.5

Skriniar 6.5

Acerbi 6.5

Bastoni 6 (62′ D’Ambrosio 6)

Dumfries 7

Barella 6 (72′ Gagliardini 5.5)

Brozovic 6.5 (83′ Asllani S.V)

Mkhitaryan 6.5 (72′ Calhanoglu 6)

Gosens 6

Dzeko 8

Correa 6.5 (72′ L.Martinez 5.5)

All. Simone Inzaghi 7

Viktoria Plzen-Inter, il tabellino del match

VIKTORIA PLZEŇ (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel (75′ Holik), 2 Hejda, 4 Pernica, 21 Jemelka; 23 Kalvach (75′ Ndiaye), 20 Bucha; 7 Sykora (71′ Jirka), 88 Vikanova (85′ Cermak), 18 Mosquera; 15 Chory (71′ Bassey). A disposizione: 13 Tvrdon, Jedlicka, 3 Tijani, 6 Pilar. Allenatore: Michal Bílek.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni (63′ D’Ambrosio); 2 Dumfries, 23 Barella (72′ Gagliardini), 77 Brozovic (84′ Asllani), 22 Mkhitaryan (72′ Calhanoglu), 8 Gosens; 9 Dzeko, 11 Correa (72′ Martinez). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 32 Dimarco, 36 Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Ammoniti: 12′ Sykora (VP), 15′ Kalvach (VP), 22′ Jemelka (VP), 61′ Bastoni (I), 78′ Gagliardini (I)

Espulsi: 60′ Bucha (VP)

Marcatori: 20′ Dzeko (I), 70′ Dumfries (I)