Gli ha già rubato il posto: bastano 45 minuti

La prima frazione della partita di Champions League tra Viktoria Plzen e Inter dà indicazioni importanti a Inzaghi: gli ha già rubato il posto

Inter chiamata a riscattare la sconfitta nella prima giornata della fase a gironi di Champions League subita contro il Bayern Monaco a San Siro. In Repubblica Ceca i nerazzurri affrontano il Viktoria Plzen con l’obbligo di conquistare i tre punti visto il girone proibitivo in cui è capitata, con i tedeschi e il Barcellona.

Per questa partita Inzaghi ha deciso di escludere Lautaro Martinez, facendolo partire dalla panchina, con Correa e Dzeko titolari. Oltre all’attacco il tecnico ha rivoluzionato anche la difesa, schierando titolare Acerbi al posto di de Vrij insieme a Skriniar e Bastoni. All’esordio da titolare il difensore ex Lazio sembrerebbe iniziare a convincere tutti. Si chiede già la sua titolarità fissa.

Viktoria Plzen-Inter, Acerbi convince tutti: i social lo vogliono al posto di de Vrij

Il primo tempo dell’Inter contro il Viktoria Plzen riesce a dare a Simone Inzaghi diverse indicazioni sul futuro della propria squadra. Il tecnico ha deciso di schierare Acerbi in difesa al posto di de Vrij. Nei primi 45 minuti il difensore ex Lazio sembrerebbe convincere i tifosi nerazzurri.

Bravo Acerbi!! Per me è il migliore in campo!! #ViktoriaInter — Antonio (@Antonio90247715) September 13, 2022

#Acerbi ci sta mettendo tanta esperienza nel gestire il loro centravantone @Inter #ViktoriaInter — StopWar (@AndreArmageddon) September 13, 2022

Un esordio in cui Acerbi sta controllando l’emozione della prima da titolare, con tanta esperienza e precisione, sfiorando anche la rete. In molti sui social hanno iniziato anche a paragonarlo a de Vrij, preferendolo al momento al difensore olandese.

Acerbi vale 15 De Vrij ad oggi — El Tucu Onananca (@eltucusalamanca) September 13, 2022

Se Acerbi gioca anche solo da Juan Jesus, De Vrij gioca solo la coppa Italia d’ora in avanti — Simone Biondo (@simobiondo10) September 13, 2022

Dunque Simone Inzaghi adesso si trova con un altro dubbio per il futuro della propria squadra, ma soprattutto con una risorsa in più, ovvero Francesco Acerbi, che in difesa potrebbe diventare molto importante, come fatto già con la Lazio sotto la sua guida.

Non lo diciamo ma lo pensiamo:

Acerbi > De Vrij.#ViktoriaInter — Camurrìa (@OpenGDB) September 13, 2022

Tempo 2 settimane e Acerbi panchina De Vrij — Alessandro Crisanti (@AleCrisa86) September 13, 2022