Ronaldo ha cambiato idea: accetta l’offerta monstre

Cristiano Ronaldo è stato al centro delle voci di mercato per tutta la scorsa sessione di trasferimenti. Alla fine è rimasto ma i rumors, anche importanti, non mancano

Per quasi tutta l’estate si è parlato senza sosta del futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese a 37 anni avrebbe voluto lasciare il Manchester United per giocarsi le ultime chance in Champions League, sua competizione dei record.

Nulla da fare però per CR7 che dopo tanti rumors, alcuni riguardanti anche il Napoli e quindi la Serie A, è rimasto ad Old Trafford dove ha intrapreso un nuovo cammino alle dipendenze di Erik ten Hag, che fin qui lo sta considerando come un’alternativa di lusso. Tanta panchina ed una condizione che non decolla per Ronaldo, che ha anche giocato da titolare in Europa League, senza però particolari risultati in una serata da dimenticare. Tutto l’avvio di questa stagione è da rimuovere per CR7 che deve prima di tutto ritrovare la forma migliore per poi provare a dire la sua ai ‘Red Devils’ prima di decidere cosa fare del suo futuro. A tal proposito continuano ad arrivare rumors su eventuali proposte monstre.

Calciomercato, offerta monstre per Cristiano Ronaldo: questa volta potrebbe accettare