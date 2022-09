Decisione improvvisa, UFFICIALE: rinviate tre partite

Il Regno Unito è stato inevitabilmente scosso dalla scomparsa della Regina Elisabetta che ha portato anche al rinvio delle gare dello scorso turno di Premier League. Dal campionato inglese ulteriori novità

L’8 settembre ci ha lasciati la Regina Elisabetta II lasciando un vuoto inevitabile per il popolo del Regno Unito. Un evento che ha avuto influenza anche sul mondo del calcio ed in particolare sulla struttura del calendario della Premier League che non ha giocato nell’ultimo fine settimana, rinviando le sfide valide per la settima giornata. Dopo aver posticipato le partite dello scorso weekend subirà parziali cambiamenti anche il prossimo turno, cime ufficializzato da un comunicato apparso nel tardo pomeriggio di oggi sul sito della Premier League stessa.

Dalla nota ufficiale si apprende: “Sette delle 10 partite della Premier League di questo fine settimana si giocheranno, con tre partite posticipate a causa degli eventi che circondano il funerale della Regina. Inoltre, gli orari di inizio cambieranno per due partite di Premier League. Le partite posticipate di domenica 18 settembre sono quelle del Chelsea contro il Liverpool allo Stamford Bridge e la partita casalinga del Manchester United contro il Leeds United. Anche la partita del Brighton & Hove Albion contro il Crystal Palace, che si sarebbe dovuta giocare alle 15:00 di sabato 17 settembre, sarà rinviata”.

Una piccola rivoluzione all’interno del calendario della prossima giornata di Premier che vede quindi soprattutto saltare Chelsea-Liverpool e la gara tra United e Leeds.

La struttura complessiva del turno di Premier va così componendosi:

Venerdì 16 settembre

20:00 Aston Villa – Southampton

20:00 Nott’ham Forest – Fulham

Sabato 17 settembre

12:30 Wolves v Man City (

15:00 Newcastle v AFC Bournemouth

17:30 Spurs v Leicester City

Rinviata Brighton v Crystal Palace

domenica 18 settembre

12:00 Brentford v Arsenal

14:15 Everton v West Ham

Rinviata Chelsea v Liverpool

Rinviata Man Utd v Leeds

Il funerale della regina Elisabetta II del Regno Unito si terrà il giorno seguente rispetto alle gare di Premier, ovvero lunedì 19 settembre alle 11 del mattino a Londra (le 12 in Italia).