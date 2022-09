Marotta lo fa ancora: va gratis all’Inter

L’Inter prova a uscire dal momento difficile e Marotta si proietta già al futuro: il dirigente nerazzurro lo fa ancora, Inzaghi può esultare

L’Inter è riuscita a conquistare tre punti fondamentali contro il Torino grazie al gol di Brozovic allo scadere.

Per i nerazzurri ora c’è un altro fondamentale match da non sbagliare: quello di Champions contro il Viktoria Plzen. Un crocevia importante che dirà quanta strada può fare la squadra di Inzaghi in Europa dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Bayern Monaco.

Vincere diventa fondamentale per l’Inter che, in caso di risultato diverso, vedrebbe ridursi ancora di più le speranze di soffiare a tedeschi e Barcellona un posto agli ottavi di finale. Questo i temi che riguardano il campo, mentre fuori Marotta lavora già alle prossime sessioni di mercato. Di oggi le parole di Skriniar sul rinnovo che fanno spaventare i tifosi rossoneri, così come le consuete voci su possibili addii.

Del resto la società non ha cambiato strategia e da qui al prossimo giugno qualche cessione eccellente, salvo novità societarie, è da mettere nel conto. Cessioni ma anche acquisti, magari sfruttando le occasioni e i parametri zero. E Marotta ci starebbe già lavorando.

Calciomercato Inter, tentativo per Tielemans gratis

Il nome, riferito da ‘fichajes.com’, è quello di Yuri Tielemans, attualmente al Leicester: il contratto con il club inglese scadrà nel 2023 e, al momento, l’addio del centrocampista belga appare altamente probabile.

Sulle sue tracce si stanno muovendo diversi club. In passato la Juventus è stata interessata al calciatore, ma anche Milan e Roma sono stati accostati al calciatore. Stando al portale spagnolo però ora sarebbe l’Inter a monitorare da molto vicino la situazione.

Marotta vorrebbe dare ulteriore qualità al proprio centrocampo e Tielemans rappresenterebbe il profilo ideale sia dal punto di vista tecnico che economico. Senza dimenticare che un suo eventuale approdo a parametro zero, renderebbe meno traumatica una partenza big a centrocampo. Riflessioni sul tavolo comunque, con Tielemans che potrebbe rappresentare il nuovo colpo a zero di Marotta. Acquisti del genere per lui non sono certo una novità.