“Subito dimissioni”. Notte fonda per Allegri

Juventus-Salernitana segna un’altra tappa nelle critiche furibonde ad Allegri, il tecnico bianconero bersagliato sui social

Non è un momento facile, tutt’altro, per Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico bianconero ormai è nel mirino costante della critica per le prestazioni della sua formazione, che continuano a non convincere in questo avvio di stagione.

Anche contro la Salernitana, è stata una Juventus decisamente sottotono, con un primo tempo shock, concluso addirittura in svantaggio per 2-0. Nella ripresa, c’è stata una reazione d’orgoglio e nervi che ha portato al 2-2 finale, che poteva anche essere una vittoria per 3-2 senza l’annullamento del gol di Milik. Ma è chiaro che ci si attende molto di più da una squadra costruita per lottare per lo scudetto e che invece sta deludendo a ripetizione. Con le responsabilità dell’allenatore livornese che appaiono più che evidenti e contestazioni alla sua gestione che si fanno sempre maggiori.

Juventus-Salernitana, pazienza finita con Allegri: “E’ finito, bisogna cacciarlo”

L’hashtag #AllegriOut riprende vigore tra i trend di Twitter, con i commenti particolarmente impietosi da parte dei tifosi della Juventus. C’è chi chiede al tecnico di dimettersi, chi invece invoca l’intervento della società per esonerarlo, il dato di fatto è che il partito di coloro che chiedono la testa dell’allenatore è particolarmente numeroso e aumenta sempre di più, a maggior ragione dopo una prestazione come quella di stasera e che nessuno si aspettava, contro un avversario sulla carta abbondantemente alla portata come la Salernitana, che invece, al contrario, ha fornito una prova di grande qualità e sostanza. Si sognano altri allenatori come De Zerbi o Zidane, qualcuno rimpiange addirittura Pirlo. Ecco un elenco di alcuni dei commenti più caustici:

Se fossi i tifosi darei le spalle al campo per disdegno nei confronti della #Juventus. Basta esperimenti di moduli. Dimissioni subito se finisce così di #Allegri adesso basta. Basta esperimenti con i moduli #JuveSalernitana 😡. — Ermanno 🇮🇹 (@Ermanno45263324) September 11, 2022

Non twitto mai ma, in virtù dei dati e del gioco prodotto, per riprendere la stagione ahimé serve l’esonero #JuveSalernitana ⚪️⚫️⚪️⚫️ #esonero #Allegri — TelkarzADJ (@telkarz) September 11, 2022

@andagn cosa deve succedere ancora affinché alla #continassa si rendano conto che #allegri non è in grado di rilanciare la squadra? — Nik Dishes (@contact17) September 11, 2022

#allegri domani va a fare le carte per il RDC — KROSS (@kross_what) September 11, 2022

Indipendente da come finisca #JuveSalernitana, mi auguro che la dirigenza juventina esoneri #Allegri, questa sera stessa! Ci sono liberi #DeZerbi, #ClaudioRanieri e così, solo per sognare, un certo #Zidane!!! #AllegriOut — Nicola de Colle (@nicoladecolle) September 11, 2022