Infortunio al gemello: report medico UFFICIALE

Report medico ufficiale diramato dalla società: infortunio al gemello, brutte notizie dopo la gara di oggi

Un infortunio che potrebbe pesare in una stagione in cui la Fiorentina ha appena ritrovato l’Europa. La situazione difensiva per la squadra viola fa tutt’altro che sorridere Vincenzo Italiano. Dopo l’infortunio di Milenkovic si è aggiunto infatti anche quello di Dodo.

Il difensore brasiliano è stato sostituito alla fine del primo tempo della sfida odierna contro il Bologna. Al suo posto è entrato Venuti. Dodo ha accusato un problema muscolare e, al termine della sfida contro i felsinei, Italiano non ha nascosto la sua preoccupazione, sottolineando che il terzino ex Shakhtar Donetsk potrebbe non essere a disposizione per un lungo periodo di tempo.

Le tempistiche ancora non sono note, però nel frattempo la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale su quella che è l’entità dell’infortunio del terzino verdeoro. Questo l comunicato ufficiale:

“Fiorentina comunica che Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio”.