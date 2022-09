DIRETTA Serie A, Atalanta-Cremonese 0-0 | Muriel impegna Radu LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Atalanta-Cremonese, lunch match della sesta giornata di Serie A

Miglior difesa del campionato con appena due gol subiti, l’Atalanta ospita la Cremonese nel lunch match della sesta giornata di Serie A. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è stata sicuramente una delle più convincenti in questo avvio di campionato, concedendo un solo punto ai propri avversari (1-1 contro il Milan) nei primi cinque turni. Nonostante un’estate infiammata anche dalle polemiche di mercato, i nerazzurri hanno mostrato una compattezza invidiabile che li ha condotti anche al primo posto in solitaria la scorsa settimana.

Reduce dal primo punto in questo torneo, la squadra di Massimiliano Alvini non ha alcuna intenzione di vestire i panni della vittima sacrificale. Anche a Bergamo, il tecnico grigiorosso spera di confermare quanto di buono fatto vedere a livello di tattica e di gioco, abbinandolo magari ad un risultato positivo in un campo ostico.

L’ultimo precedente in casa nerazzurra, risale al 13 agosto del 2016, quando gli orobici si imposero per 3-0 in Coppa Italia. Al marzo del 1996 risale invece l’ultimo scontro in Serie A, terminato sull’1-1. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Cremonese

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, DeRoon, Koopmeiners Soppy, Malinovskyi, Lookman, Muriel. All. Gasperini

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Escalante, Valeri; Meite; Dessers, Okereke. All. Alvini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan * 14 punti; Atalanta 13; Inter* 12; Udinese, Roma e Torino* 10; Juventus 9; Lazio 8; Salernitana, Fiorentina e Sassuolo 6; Verona e Spezia* 5; Empoli 4; Bologna 3; Sampdoria* e Lecce 2; Cremonese 1; Monza 0.

*una gara in più