Calciomercato Juve e Milan, scambio a sorpresa: si fa a gennaio

Calciomercato Juventus e Milan, l’ultima notizia che trapela dall’Inghilterra è un fulmine a ciel sereno: scambio a sorpresa.

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, per Juve e Milan è tempo di proiettare le proprie attenzioni ai numerosi impegni in campionato e in Champions League. Tuttavia, è chiaro che sia i bianconeri che i rossoneri stiano continuando a lavorare sottotraccia per cominciare a porre le basi dei prossimi acquisti.

Uno dei reparti che ha calamitato le attenzioni di Cherubini nella scorsa campagna trasferimenti è stato sicuramente il centrocampo, rinforzato con gli innesti di Paredes e Pogba. L’esplosione di Miretti e le uscite last minute di Zakaria ed Arthur hanno fatto il resto, ponendo le premesse per un restyling totale di una zona del campo troppo spesso in difficoltà da un punto di vista fisico e qualitativo. Prima di piazzare l’affondo decisivo per l’ex centrocampista del Psg, però, la Juve ha provato a tastare il terreno anche per Douglas Luiz, limitandosi a dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire eventuali margini di manovra.

Calciomercato Juventus e Milan, le ultime sul futuro di Douglas Luiz

Come vi abbiamo riferito, una vera trattativa non è mai stata imbastita in tal senso, anche perché la priorità della Juve è sempre stata Paredes. Tuttavia, Douglas Luiz è un profilo che comunque continua a circolare in orbita bianconera e non solo. Accostato anche al Milan, il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa ha catalizzato anche le attenzioni della Roma in passato. Legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023, il mediano carioca fa gola però a diversi club di Premier: sventato un assalto last minute dell’Arsenal, è ora il Liverpool il club pronto a sferrare un vero e proprio blitz. Stando a quanto riferito da Express.co.uk, i Reds potrebbero ingolosire l’Aston Villa proponendo uno scambio con Alex Oxlade-Chamberlain, che sta faticando a trovare minutaggio sotto la gestione Klopp.

Ricordiamo che la Juventus non può tesserare Douglas Luiz a gennaio, avendo esaurito gli slot da extracomunitari, a differenza del Milan, che potrebbe pensare all’acquisto del brasiliano già per il prossimo inverno.