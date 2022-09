PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-MILAN 1-2 | Giroud leader, Leao ingenuo

Pagelle tabellino di Sampdoria-Milan, match dello stadio Marassi di Genova, valido per la sesta giornata di Serie A

Il Milan vince 2 a 1 a Genova nonostante l’inferiorità numerica. Ci pensa Olivier Giroud a decidere il match dal dischetto.

I rossoneri erano passati in vantaggio con il gol di Messias, poi l’espulsione di Rafael Leao ha rimesso in gioco la Sampdoria, brava a trovare il momentaneo pareggio con Djuricic.

Ecco i voti:

SAMPDORIA

Audero 6,5 E’ bravissimo a dire di no a Giroud nel primo tempo. Sbaglia l’uscita quando segna De Ketelaere ma il VAR lo salva.

Bereszyński 5 – E’ una sofferenza avere a che fare con Rafael Leao. Trovarselo di fronte è un problema per tutti, anche per il terzino blucerchiato. Dal 59′ Gabbiadini 6 – Mezzora anonima finché a pochi minuti dalla fine non impegna Mike Maignan. Fa poco altro.

Ferrari 5,5 – Fatica a contenere Olivier Giroud e in occasione del primo goal subito non è certo perfetto.

Murillo 5 – Serata complicata per l’ex Inter, che va in difficoltà ancor più del suo compagno di reparto. Sbaglia anche in impostazione.

Augello 6 – Non è in posizione quando il Diavolo trova il vantaggio con Messias. Affonda poco finché il Milan non rimane in dieci. Così è suo l’assist per Djuricic.

Villar 5 – Dovrebbe essere l’uomo in più della Sampdoria ma la sua regia è poco efficace. E’ ingenuo nel toccare il pallone con la mano, concedendo il rigore al Diavolo. Dal 83′ Vieira s.v.

Léris 6 – Gioca a tutta fascia dimostrando di avere un buon destro. Ha vivacità ma manca di continuità.

Rincón 5,5 – Dovrebbe mettersi in mostra grazie alla aggressività e intensità ma fatica ad avere la meglio a centrocampo.

Sabiri 5 – Una partita anonima per il giocatore di più qualità di Giampaolo. Fatica davvero tanto a mettersi in mostra. Fa qualcosa di buono solo nei minuti finali. Davvero poco.

Djuricic 7 – E’ il blucerchiato, che nel corso del primo tempo, va più vicino al goal, con un tiro che colpisce la parte alta della traversa. Nella seconda frazione di gioca trova la rete con un grande inserimento. Dal 79′ Verre s.v.

Caputo 5,5 – Bravo a duettare con i compagni. Ha poche occasioni per far vedere quanto è bravo sotto porta. Dal 78′ Quagliarella s.v.

All. Giampaolo 5,5 – Con il Milan in dieci prova a vincerla mandando in campo Gabbiadini per Bereszyński. Molto nervoso nel finale, dimostra che l’esonero al Milan brucia ancora tanta.

MILAN

Maignan 6,5 – Non può nulla in occasione della rete subita da Djuricic. Si dimostra reattivo nel finale quando è impegnato da Gabbiadini.

Calabria 6 – Prova attenta del capitano rossonero, che rialza la testa, dopo una prestazione da dimenticare contro il Salisburgo.

Kjaer 5,5 – Rischia a 15 minuti dalla fine quando va in contrasto con Sabiri. Anche in occasione del goal di Djuricic non è perfetto e resta la sensazione che può far qualcosa di più.

Kalulu 6 – Dopo l’errore a Salisburgo vive una partita normale e attenta. Non ha grandi colpe quando la Sampdoria trova il momentaneo pareggio.

Hernández 6,5 – Dimostra ancora di essere cresciuto tantissimo in fase difensiva. In avanti affonda con facilità quando il Milan passa a tre dietro e di fatto gli viene lasciato il compito di attaccare con più tranquillità.

Tonali 5,5 – Gioca a testa alta, dando una mano importante alla squadra. Prova di livello finché non si perde Djuricic in occasione del goal.

Pobega 6 – Ci mette tanta intensità. E’ sempre più dentro ai meccanismi di Pioli ma si spegne con l’andare della partita a testimonianza che la forma fisica non è ancora delle migliori. Dal 78′ Vranckx s.v

Messias 7 – Ha il merito di sbloccare il match. Lo stadio di Marassi gli fa bene, è bravo a battere Audero, mettendo in discesa la partita. Dal 60′ Tomori 6 – Entra in campo in un momento non facile per il Milan, rimasto in dieci. L’inglese si rende utile dando una mano alla retroguardia.

De Ketelaere 6 – Trova il gol su assist di Leao, nel corso del primo tempo, ma l’arbitro annulla per un’irregolarità di Giroud. Rispetto a Salisburgo è molto più nel vivo del gioco, fino a quando la squadra è in superiorità numerica. Dal 70′ Bennacer 6 Prova ordinata dell’algerino, senza acuti particolari.

Leao 5,5 – Il portoghese continua a far la differenza, saltando gli avversari come birilli. Una doppia ammonizione ‘strana’ porta, però, il Milan in dieci. Con un giallo sulle spalle avrebbe dovuto fare più attenzione

Giroud 7 – Nel corso del primo tempo va vicino al goal ma trova un super Audero. Ci mette lo zampino in occasione della rete che sblocca la partita. Nel secondo tempo non sente la pressione nel realizzare un rigore pesante. Non avrebbe dovuto giocare ma ne diventa protagonista.

All. Pioli 6,5 – E’ più nervoso del solito per la direzione arbitrale di Fabbri. E’ bravo a non perdere la testa quando il Milan rimane senza il suo uomo migliore.

Fabbri 5 – Discutibile la prima ammonizione per Rafael Leao. Un ammonizione che porta all’espulsione. La gestione dei cartellini risulta alquanto discutibile. Non vede in campo il rigore per il Milan. La VAR gli dà una mano.

TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-2

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszyński, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Léris, Rincón, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disp.: Ravaglia; Amione, Conti, Murru; Verre, Vieira, Yepes; Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Kalulu, Hernández; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Thiaw, Tomori; Adli, Bakayoko, Bennacer, Díaz, Saelemaekers, Vranckx. All.: Pioli.

GOAL: 6′ Messias (S), 57′ Djuricic (S), 68′ Giroud su rigore (M)

AMMONITI: 16′ Leao (M), 54′ Ferrari (S), 66′ Villar (S), 94′ Augello (S)

ESPULSI: 47′ Leao (M)

Arbitro: Fabbri di Ravenna.