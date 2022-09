L’Inter vince ma è caos totale: “Vattene. È un ex giocatore”

L’Inter era chiamata a reagire dopo due sconfitte di fila sull’asse campionato Champions League. Oggi pomeriggio la sfida complicatissima contro il Torino con chance importante per Dzeko che però non l’ha sfruttata

Serata molto complicata per l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata contro il Torino a tornare a vincere per evitare di alimentare una piccola crisi di gioco e risultati che ha recentemente colpi la squadra meneghina.

Lautaro e soci sono arrivati alla partita odierna dopo due sconfitte in serie: prima in campionato contro il Milan nel derby e poi in Champions League in casa contro il Bayern Monaco. Due serate che hanno messo non pochi punti interrogativi sul momento dell’Inter che anche contro il Torino ha faticato a portare a casa i tre punti.

Inter-Torino, occasione fallita anche per Dzeko: troppi errori, bersagliato sui social

Handanovic protagonista in positivo con le sue parate mentre tra i peggiori c’è stato senza dubbio Edin Dzeko. Il bosniaco ha infatti sprecato in malo modo una chance da titolare senza rendersi mai pericoloso e sbagliando tanto anche in appoggio dal punto di vista tecnico. I tifosi su Twitter non sono stati teneri nei suoi confronti:

Dzeko da serie D — Grande Inter 19🇮🇹🖤💙 (@mferro60) September 10, 2022

Dzeko cadavere — Cob (@Cobretti_80) September 10, 2022

edin dzeko vattene — ☻︎🍸 (@LautaroMartinaz) September 10, 2022

Potrà anche farne 3 in 10 minuti, ma Dzeko ormai è un ex giocatore! #InterTorino — Corriere del Mancino (@BarbaNeraSatira) September 10, 2022

Dzeko sembra proprio uno che rema contro…. — Fin ch’á nd’e (@Smargiasso1975_) September 10, 2022

Dzeko in più di un anno non ha ancora capito come si gioca con lautaro — I M Bestemmia 🖤💙 (@macheoooh38) September 10, 2022

Parecchio bersagliato su Twitter anche Dumfries, sostituito proprio insieme a Dzeko a metà ripresa:

No ma tanto #Perisic non mancherà all #Inter, #Dumfries sei uno dei più scarsi laterali che ha giocato a Milano! Quando arriva il mercato di Gennaio? Ah no, tanto non abbiamo una lira… #InterTorino #SerieA — Santsss (@Sants88888) September 10, 2022

comunque anche dumfries dal derby è un fantasma, perché gioca titolare a prescindere? — 𝑆 | 𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗂𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝖩𝖳𝟣 🫧 (@4ever4demi_) September 10, 2022

poi qualcuno mi spiegherà perché dumfries passa sempre la palla indietro e non prova mai a girarsi nemmeno con il corpo verso la porta avversaria — ّ (@gibzayn) September 10, 2022