DIRETTA Serie A, Sampdoria-Milan 0-1 | Annullata la rete di De Ketelaere! – LIVE

Si chiude questo intenso e importante sabato della sesta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Sampdoria e il Milan

Reduce dal deludente pareggio ottenuto sul campo del Salisburgo, dopo essere passato in svantaggio all’esordio nella fase a gironi della Champions League, il Milan si rituffa nel campionato di Serie A e fa visita, per la sesta giornata, alla Sampdoria.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Marco Giampaolo, sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Verona di Gabriele Cioffi, diretta concorrente per la corsa alla salvezza. La panchina dei blucerchiati inizia a traballare, complice uno stentato avvio di stagione con soli due punti conquistati, contro squadre di alto livello come Juventus e Lazio, in cinque partite. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, dopo aver battuto l’Inter di Simone Inzaghi nell’importante derby della Madonnina per 3-2, sono incappati in un pareggio per 1-1 sul campo degli austriaci del Salisburgo, in gol è andato Saelemaekers. Prestazione deludente quella dei campioni d’Italia in carica, sempre orfani del lungodegente Zlatan Ibrahimovic, pronti a rifarsi subito per non perdere terreno dalle squadre che veleggiano in vetta alla classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-MILAN

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: