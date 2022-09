Lutto nazionale per la morte della Regina: Premier verso lo stop

Nel Regno Unito ci saranno dieci giorni di lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta: anche la Premier League verso lo stop

Ci sono date che rimangono scolpite nella storia dell’umanità e l’8 settembre 2022 è una di quelle: a 96 anni è deceduta la Regina Elisabetta II e il Regno Unito è piombato nel lutto nazionale. Una situazione che avrà una ripercussione diretta anche sul campionato di calcio inglese.

Il protocollo della Casa Reale prevede 10 giorni di lutto nazionale e, come riportato anche dal ‘Daily Express’, anche la Premier League va verso lo stop. Tutte le attività sportive verranno rinviate e così anche il campionato inglese. Il weeekend di Premier prevedeva come gara d’esordio quella tra Chelsea e Fulham, sabato alle ore 13.30, per poi aprire ad altre cinque partite tra cui Manchester City-Tottenham. La super sfida tra la squadra di Guardiola e quella di Conte rappresenta il piatto forte della settima giornata del campionato inglese.

La decisione non è ancora ufficiale, ma l’annuncio potrebbe arrivare anche a breve. La ‘Football Association’ sta valutando in queste ore il da farsi e, soprattutto, come calendarizzare tutti i rinvii. Quest’anno, infatti, il calendario è già particolarmente fitto in vista dei Mondiali in Qatar. Il lutto nazionale, però, supera ogni necessità e ogni incombenza: l’amore ed il rispetto di tutto il Regno Unito nei confronti della Regina Elisabetta è straordinario.